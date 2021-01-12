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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Мэгги на кого-то охотится — свежий кадр из десятого сезона «Ходячих мертвецов»

На просторах сети появился свежий кадр с охотницей Мэгги (Лорен Коэн) из дополнительных эпизодов десятого сезона «Ходячих мертвецов». Бонусными сериями зомби-драма обзавелась, пережидая карантин, и вернётся в эфир кабельного канала AMC 28 февраля.

В оставшихся сериях десятого сезона постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана Мэгги и её восьмилетний сын Хершел после долгой разлуки воссоединятся с Дерилом (Норман Ридус) и компанией. А ещё героине Коэн предстоит настоящее испытание на прочность — встреча с убийцей её супруга Ниганом (Джеффри Дин Морган).

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»
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