Новая встреча Мэгги и Нигана в первом промо десятого сезона «Ходячих мертвецов»

В сети появился промо-ролик шести дополнительных эпизодов десятого сезона «Ходячих мертвецов». Ими кабельный канал AMC одарил свой многосерийный флагман, пока все сидели на карантине. Предпоследний сезон зомби-драмы вернётся на малые экраны в 2021 году, а завершится сериал с выходом одиннадцатого сезона в 2022-м.

В ролике кадры из сериала перемежаются с отрывками из сценарной читки актёрского состава. Репетиция проходила в уже традиционном виртуальном формате. Первый из шести добавочных эпизодов носит заголовок Home Sweet Home, и его события разворачиваются сразу же после войны с Шепчущимися. Эта серия ознаменует первую за много лет встречу вернувшейся в повествование Мэгги (Лорен Коэн) и убийцы её мужа — Нигана (Джеффри Дин Морган).