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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Мандалорец» готовится к съёмкам третьего сезона и мини-сериала про Бобу Фетта

Портал Deadline со ссылкой на многочисленные анонимные источники готов подтвердить октябрьское заявление Джона Фавро о скором начале съёмок третьего сезона «Мандалорца». Правда, информация инсайдеров разнится: одни сообщают, что творческая команда вернётся на съёмочную площадку уже на следующей неделе либо в конце ноября — начале декабря, другие заверяют, что это произойдёт не раньше весны.

Такая неразбериха «в показаниях» обусловлена строгой секретностью проекта Lucasfilm и Disney+, к которой примешиваются слухи о скором начале производства первого спин-оффа «Мандалорца». Оным якобы окажется мини-сериал про Бобу Фетта с Темуэрой Моррисоном, и этим проектом собираются заняться перед началом съёмок третьего сезона флагманского сериала, а именно на следующей неделе.

К слову, третий сезон «Мандалорца» уже значится в производственном бюллетене Production Weekly под рабочим названием Buccaneer. Также ходят слухи о пополнении в актёрском составе — в один из вышеуказанных проектов записалась Софи Тэтчер («Медики Чикаго»).

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