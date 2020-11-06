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Крутой техасский рейнджер Джаред Падалеки вещает о долге и семье в первом промо-ролике сериала «Уокер»

Телеканал The CW опубликовал первый промо-ролик, посвящённый ремейку «Крутого Уоккера: Правосудия по-техасски». Видео голосом духовного наследника Чака Норриса Джареда Падалеки сообщает о важном жизненном выборе главного героя. Приключенческий боевик «Уокер» стартует в начале следующего года.

Рейнджер Корделл Уокер (Падалеки), вдовец с двумя детьми, возвращается в родной город Остин после двух лет тяжелейшей работы под прикрытием. Но и на малой родине, как выясняется, криминогенная обстановка далека от идеальной. Вместе с напарницей главный герой примется воевать с преступностью и вершить правосудие в соответствии с собственным кодексом чести.

В сериале снимаются Линдси Морган, Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Женевьев Падалеки и Одетт Эннэйбл.

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Видео Уокер
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