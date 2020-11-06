Топ самых популярных сериалов октября: подъём «Пацанов», вторжение «Сотни» и «Эмили в Париже»

Аналитическая контора Nielsen, которая никак не смирится с нежеланием потоковых сервисов делиться своими статистическими данными, продолжает собственными силами подсчитывать рейтинговые достижения полнометражных и многосерийных проектов на цифровых платформах. За единицу измерения берётся количество времени (в минутах), потраченного зрителями на просмотр. Рейтинги эти по-прежнему условны, поскольку не учитывают просмотры с мобильных устройств.
Прошла неделя, и самое время обновить почти на месяц отстающую просмотровую статистику. Nielsen опубликовала свежую десятку самых популярных фильмов и сериалов, и в списке произошли кое-какие изменения. Из топа выбыли «Сестра Рэтчед» Райана Мёрфи, «Морская полиция: Спецотдел», «Американское убийство» и «Энола Холмс». На смену им пришли «Эмили в Париже», «Сотня», тематическая комедия Адама Сэндлера «Хэллоуин Хьюби» и хоррор «Призраки поместья Блай».
Лидер десятки, к слову, не поменялся — октябрьский топ по-прежнему возглавляет осыпанная наградами комедия «Шиттс Крик». Меж тем пребывавшие на седьмом месте «Пацаны» вскарабкались на пятое.
Десятка самых популярных на стриминге проектов с 5 по 11 октября выглядит так:
- «Шиттс Крик» (Netflix) — 1,46 млрд
- «Призраки поместья Блай» (Netflix) — 1,18 млрд
- «Хэллоуин Хьюби» (Netflix) — 969 млн
- «Офис» (Netflix) — 862 млн
- «Пацаны» (Amazon) — 752 млн
- «Эмили в Париже» (Netflix) — 676 млн
- «Анатомия страсти» (Netflix) — 668
- «Сотня» — 664 млн
- «Мыслить как преступник» (Netflix) — 656 млн
- «Чёрный список» (Netflix) — 644 млн