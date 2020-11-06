Топ самых популярных сериалов октября: подъём «Пацанов», вторжение «Сотни» и «Эмили в Париже»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Аналитическая контора Nielsen, которая никак не смирится с нежеланием потоковых сервисов делиться своими статистическими данными, продолжает собственными силами подсчитывать рейтинговые достижения полнометражных и многосерийных проектов на цифровых платформах. За единицу измерения берётся количество времени (в минутах), потраченного зрителями на просмотр. Рейтинги эти по-прежнему условны, поскольку не учитывают просмотры с мобильных устройств.

Прошла неделя, и самое время обновить почти на месяц отстающую просмотровую статистику. Nielsen опубликовала свежую десятку самых популярных фильмов и сериалов, и в списке произошли кое-какие изменения. Из топа выбыли «Сестра Рэтчед» Райана Мёрфи, «Морская полиция: Спецотдел», «Американское убийство» и «Энола Холмс». На смену им пришли «Эмили в Париже», «Сотня», тематическая комедия Адама Сэндлера «Хэллоуин Хьюби» и хоррор «Призраки поместья Блай».

Лидер десятки, к слову, не поменялся — октябрьский топ по-прежнему возглавляет осыпанная наградами комедия «Шиттс Крик». Меж тем пребывавшие на седьмом месте «Пацаны» вскарабкались на пятое.

Десятка самых популярных на стриминге проектов с 5 по 11 октября выглядит так: