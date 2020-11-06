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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Топ самых популярных сериалов октября: подъём «Пацанов», вторжение «Сотни» и «Эмили в Париже»

Аналитическая контора Nielsen, которая никак не смирится с нежеланием потоковых сервисов делиться своими статистическими данными, продолжает собственными силами подсчитывать рейтинговые достижения полнометражных и многосерийных проектов на цифровых платформах. За единицу измерения берётся количество времени (в минутах), потраченного зрителями на просмотр. Рейтинги эти по-прежнему условны, поскольку не учитывают просмотры с мобильных устройств.

Прошла неделя, и самое время обновить почти на месяц отстающую просмотровую статистику. Nielsen опубликовала свежую десятку самых популярных фильмов и сериалов, и в списке произошли кое-какие изменения. Из топа выбыли «Сестра Рэтчед» Райана Мёрфи, «Морская полиция: Спецотдел», «Американское убийство» и «Энола Холмс». На смену им пришли «Эмили в Париже», «Сотня», тематическая комедия Адама Сэндлера «Хэллоуин Хьюби» и хоррор «Призраки поместья Блай».

Лидер десятки, к слову, не поменялся — октябрьский топ по-прежнему возглавляет осыпанная наградами комедия «Шиттс Крик». Меж тем пребывавшие на седьмом месте «Пацаны» вскарабкались на пятое.

Десятка самых популярных на стриминге проектов с 5 по 11 октября выглядит так:

  1. «Шиттс Крик» (Netflix) — 1,46 млрд
  2. «Призраки поместья Блай» (Netflix) — 1,18 млрд
  3. «Хэллоуин Хьюби» (Netflix) — 969 млн
  4. «Офис» (Netflix) — 862 млн
  5. «Пацаны» (Amazon) — 752 млн
  6. «Эмили в Париже» (Netflix) — 676 млн
  7. «Анатомия страсти» (Netflix) — 668
  8. «Сотня» — 664 млн
  9. «Мыслить как преступник» (Netflix) — 656 млн
  10. «Чёрный список» (Netflix) — 644 млн
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Темы
 
Шиттс Крик Эмили в Париже Сотня
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