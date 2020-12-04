Зомби-драма «Бойся ходячих мертвецов» продлена на седьмой сезон

Первый спин-офф «Ходячих мертвецов» недавно отправился на перерыв после выхода седьмой серии шестого сезона — оставшиеся эпизоды ещё предстоит доснять. А кабельный канал AMC меж тем обеспечил сериалу светлое будущее, продлив «Бойся ходячих мертвецов» на седьмой сезон. В общем, впереди у создателей полным-полно работы.

Приквел постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана описывает события в Лос-Анджелесе, откуда по стране и расползлась страшная зомби-эпидемия. В шестом сезоне Морган Джонс (Ленни Джеймс) и его союзники противостоят не только толпам заражённых, но и аморальной Вирджинии (Колби Минифи).

В сериале также снимаются Алисия Дебнем-Кэри, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие. Шоураннерами приквела остаются Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг. Дата возвращения шестого сезона на экраны пока не известна.