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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Зомби-драма «Бойся ходячих мертвецов» продлена на седьмой сезон

Первый спин-офф «Ходячих мертвецов» недавно отправился на перерыв после выхода седьмой серии шестого сезона — оставшиеся эпизоды ещё предстоит доснять. А кабельный канал AMC меж тем обеспечил сериалу светлое будущее, продлив «Бойся ходячих мертвецов» на седьмой сезон. В общем, впереди у создателей полным-полно работы.

Приквел постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана описывает события в Лос-Анджелесе, откуда по стране и расползлась страшная зомби-эпидемия. В шестом сезоне Морган Джонс (Ленни Джеймс) и его союзники противостоят не только толпам заражённых, но и аморальной Вирджинии (Колби Минифи).

В сериале также снимаются Алисия Дебнем-Кэри, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие. Шоураннерами приквела остаются Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг. Дата возвращения шестого сезона на экраны пока не известна.

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Бойся ходячих мертвецов
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