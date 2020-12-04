До «Теории большого взрыва» Джим Парсонс пробовался в «Офис» — ему отказали

Мало кто знает, что до того как стать звездой «Теории большого взрыва», Джим Парсонс имел все шансы стать звездой другого культового сериала — «Офиса». Оказывается, за пару лет до того актёр проходил пробы на одну из ролей, но его в итоге не взяли. Какого именно героя он мог сыграть, Парсонс не рассказал, но кого мы обманываем — очевидно, это был Дуайт.

Актёр, с его собственных слов, идею ремейка английского сериала не оценил:

Я подумал: «Как глупо, сериал про офис. Если бы Америка хотела своё офисное шоу, его бы к этому времени уже сделали».

Чем закончилась эта глупая затея, всем известно: пять премий «Эмми» при 42 номинациях, «Золотой глобус», девять сезонов, всенародная любовь и лидирующие места в разнообразных рейтингах по сей день. Но Парсонс, надо полагать, ни о чём не жалеет.