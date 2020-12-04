Приквел «Игры престолов» показал своих драконов (концепт-арт)

Творческая команда наверняка эпического фэнтези «Дом Дракона» трудится не покладая рук, и плоды их трудов опубликовал глава WarnerMedia Джейсон Килан. Перед вами первые официальные концепт-арты с главными персонажами приквела «Игры престолов» — драконами.

Съёмки многосерийного проекта HBO планируют начать через несколько месяцев. Не за горами новости о дальнейшем кастинге. С октября в актёрском составе уже имеется первый участник — Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен).

События экранизации романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» развернутся за 300 лет до происходящего в саге «Песнь Льда и Пламени». Эпическое фэнтези посвящено Таргариенам — единственной семье повелителей драконов, выживших после Рока Валирии и обретших новый дом на Драконьем Камне в Черноводном заливе.

Шоураннерами выступают Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал трудится над за сценарием вместе с Сарой Ли Хесс, а Сапочник срежиссирует несколько эпизодов, включая первый. Все четверо вместе с Винсом Джерардисом («Игра престолов», «Телепорт») числятся исполнительными продюсерами сериала.