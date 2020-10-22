Эмилия Кларк воевала за Дейенерис с продюсерам «Игры престолов»: «Не указывайте, что мне делать с моей девочкой»

Актёры многосерийного фэнтези-эпика «Игра престолов» продолжают откровенничать в интервью, вошедших в книгу Fire Cannot Kill a Dragon от автора Entertainment Weekly Джеймса Хибберда. На этот раз исполнительница партии Дейенерис Бурерожденной рассказала, как она временами воевала с творческой командой сериала за свою героиню.

За время съёмок в сериале Эмилии Кларк пришлось не раз отстаивать собственное видение персонажа, которого продюсеры пытались превратить в лишённую эмоций ледышку. Актриса призналась, что порой отдельные замечания приводили её в недоумение. И невзирая на всяческое стремление к компромиссам, в отдельных случаях Кларк наотрез отказывалась следовать замечаниям.

Не указывайте, что мне делать с моей девочкой. Я знаю, что делать! Создавалось впечатление, что визитной карточкой Дейенерис становится ледяная безэмоциональность, а я всегда пыталась смягчить это проявлениями человечности, потому что никто не пребывает в таком состоянии постоянно. И временами я сопротивлялась, мол, я понимаю, что тут она должна быть непреклонной, беспощадной, могущественной силой, но ведь она же, чёрт возьми, ещё и человек. Поэтому я сыграю её так и уповаю, что это войдёт в финальный монтаж. Эмилия Кларк, боролась

В итоге, как известно, Кларк до того очеловечила Дейенерис, что немалая часть аудитории попросту отказалась принимать на веру финальную метаморфозу героини в восьмом сезоне сериала.