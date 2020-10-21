Юрий Стоянов заменил Михаила Ефремова в роли деда-вампира в сериале «Вампиры средней полосы»

Прерванные карантином съёмки отечественного сериала «Вампиры средней полосы» возобновились, но за это время в актёрском составе произошли кое-какие кадровые перестановки. В начале сентября игравший главную роль Михаил Ефремов по понятным причинам окончательно выбыл из проекта, и ему на смену пришёл Юрий Стоянов, который отныне он играет центрального персонажа — главу смоленских вампиров.

Основные события драмы разворачиваются в Смоленске, где непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи живут вампиры во главе со старейшим кровососом Святославом Вернидубовичем (Стоянов). Живут мирно, никого не трогают, людей не убивают, но когда в округе находят обескровленные трупы, жизнь мирных кровососов оказывается под угрозой.

В сериале также снимаются Артём Тканченко, Екатерина Кузнецова, Татьяна Догилева Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Глеб Калюжный и другие. Режиссирует Антон Маслов («Отель Элеон», «Бесстыдники»). Съёмки сериала от видеосервиса Start будут проходить в Москве, Московской области и Смоленске.