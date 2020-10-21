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Призраки прошлого и новые страдания в трейлере второго сезона «Метода» с Паулиной Андреевой и Константином Хабенским

Поклонники мрачного детективного триллера о маньяках наконец-то дождались — продюсерская компания «Среда» официально объявила дату выхода второго сезона «Метода», выпустив полноценный трейлер продолжения. Сериал с Паулиной Андреевой, Константином Хабенским и Александром Петровым возвращается на «Первый канал» 8 ноября.

Со смерти Родиона Меглина (Хабенский) прошло уже больше года, но его бывшая напарница и ученица Есеня (Андреева) не может расстаться с прошлым, хотя и успела за это время выйти замуж за бывшего однокурсника Евгения (Петров) и родить дочь. В городе появляется новый серийный убийца, и Есеня спешит похоронить себя в работе, не подозревая, какие кошмары готовит ей новое дело.

Второй сезон снял Александр Войтинский («Чёрная молния», «Призрак»). Сценарий написал Сергей Калужанов («Время первых»).

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