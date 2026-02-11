Боевая балерина Ана де Армас станет спецагентом в шпионском сериале от создателя «Родины»

Шпионский сериал Safe Houses приманиваетъ сразу двух известных исполнительниц на главные роли — Дженнифер Коннелли и Ану де Армас. Актрисы переговариваются насчёт участия в шоу Гидеона Раффа — сценариста популярного сериала этого же жанра «Родина».

Рафф — продюсер и шоураннер проекта.

Восьмисерийный сериал — экранизация романа Дэна Эспермана; шпионский триллер рассказывает о последствиях убийства высокопоставленного офицера ЦРУ в Мадриде. Главные героини повествования: София Хименес (де Армас) — находящаяся в бегах, обвинённая в преступлении агентесса, и посол Элизабет Уинтроп (Коннелли) — вдова. Обе расследуют убийство с разных сторон, раскрывая заговор, способный изменить баланс власти в глобальном масштабе.

Первоисточник вышел в 2018 году. Бывший журналист пишет романы, вдохновляясь реальными заданиями представителей разведывательного сообщества.

Понадеемся, что Ана не успела растерять все умения обращения с оружием со времён экшена «Балерина».