Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 января — 1 февраля Half Sword — новый трейлер вирусного хита встречает публику сумасшедшей песней Пиратская жизнь во всей красе: официальный тизер второго сезона сериала «Ван-Пис» «Крик 7» заигрывает с наследием всех частей: предыдущие звонки и убийцы вели к этому Судмедэксперт Николь Кидман ловит серийного маньяка в трейлере сериала «Скарпетта»
7
СЕРИАЛЫ
2 350

Эпические приключение пиратов продолжаются в трейлере второго сезона «Ван-Пис»

Стриминг Netflix поделился роскошным трехминутным трейлером второго сезона своего флагманского сериала «Ван-Пис»:

ВидеоВан-Пис
Комментарии (7)

Ещё на эту тему

2Луффи, Зоро и Усопп появились на новых постерах к продолжению сериала «Ван-Пис»

Тоже интересно

13Топ самых популярных среди пиратов сериалов 2025 года 0В предпоследнем выпуске Ultimate Spider-Man авторы начнут распутывать свою паутину секретов 17Страшная история персонажа Вуди Харрельсона в трейлере «Голодные игры: Рассвет Жатвы» 16Сидни Суини отреагировала на один из худших стартовых уик-эндов в истории байопика «Кристи» 4Бывают же совпадения! Драма «Рокки — это я» выйдет в 50-летие премьеры оригинального «Рокки»

Далее на КГ

1
Новые сериалы недели: «Американская история любви» от Райана Мёрфи
 6
«Крик 7» будет преследовать Сидни Прескотт и её дочку во всех кинотеатральных форматах
 22
Вы ничего не понимаете за душевность! Disney пришлось объяснить хреновость ролика «Мандалорца и Грогу» на Супербоуле
 1
К ужасу арахнафобов: грядёт финал инди-комикса про кошмарную женщину-паука
 44
На съёмках ремейка «Горца» Генри Кавилл сразился со своим главным врагом — Дэйвом Батистой (фото)
 0
Механический зверинец открывает двери: Леди Механика получила новую мини-серию
 0
«Галактика Супер Марио в кино» обзавелась двумя новыми тизерами
 3
«Аватар» от Pixar в свежем рекламном ролике мультфильма «Прыгуны»
 2
Кристиана Бейла и Джесси Бакли показали на новых кадрах «Невесты» — фильма о монстрах от актрисы «Тёмного рыцаря»
 0
Художник знаменитого комикса Kingdom Come написал и нарисовал новый графический роман для Marvel
Аниме «Власть книжного червя» продолжается: дата премьеры новой части аниме от Wit Studio
 
Кино Джаред Падалеки сыграет сверхъестественно серьёзного телохранителя в ромкоме на Netflix
 
Кино Дэнни Бойл вынужден продвигать «28 лет спустя: Храм из костей»
 
Кино Режиссёр экранизации «Как приручить дракона 2» приступил к съёмкам (фото)
 
Цитируем классику и заходим с козырей: новая серия про Дэдпула с ходу покажет культовую сцену из фильма Хичкока
 
Николас Кейдж остаётся Николасом Кейджем в трейлере сериала «Человек-паук Нуар»
 
