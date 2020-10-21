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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix раскрыл показатели просмотров и назвал самые популярные фильмы и сериалы лета 2020 года

Не так давно закончился третий квартал, а значит настало время одному стриминг-гиганту подсчитывать прибыль и определяться со своим самым успешным контентом. По такому поводу Netflix, как водится, приоткрыл завесу тайны, обнародовав показатели просмотров самых популярных фильмов и сериалов лета, а точнее, вышедших в период с июля по сентябрь 2020 года.

Возглавила топ «Бессмертная гвардия» Шарлиз Терон — за первые четыре недели после выхода экшен от Джины Принс-Байтвуд включили и выключили через 2 минуты 78 млн подписчиков. В спину ей дышит «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун — по прогнозам сервиса, количество просмотров за месяц составит 76 млн.

Топ-3 самых популярные фильмы Netflix за третий квартал 2020 года выглядит так:

  1. «Бессмертная гвардия» — 78 млн
  2. «Проект „Сила“» и «Энола Холмс» — 76 млн
  3. «Будка поцелуев 2» — 66 млн

По части сериалов всё также весьма предсказуемо: «Кобра Кай», «Сестра Рэтчед», «Академия Амбрелла» и «Люцифер» — в общем, все те, кто возглавляет еженедельные рейтинги Nielsen. Тем не менее, их методика подсчёта сильно отличается: в отличие от стриминг-гиганта, который учитывает количество зрителей, посмотревших хотя бы две минуты того или иного контента, они измеряют популярность абсолютным количеством времени, потраченного на просмотр.

Самые популярные сериалы Netflix за третий квартал 2020 года:

  1. «Кобра Кай» — 50 млн
  2. «Сестра Рэтчед» — 48 млн
  3. «Академия Амбрелла» — 43 млн
  4. «Люцифер» — 38 млн
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Темы
 
Энола Холмс Бессмертная гвардия Проект „Сила“
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