Marvel наняла режиссёра-пуэрториканку для таинственного аудиосериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Компания Marvel задумала новый аудиосериал по мотивам собственных комиксов и первым делом подыскала проекту режиссёра. Пуэрториканка (это важно) Алехандра Лопес («Стартап») займётся воплощением идеи в жизнь.

Никаких подробностей о предстоящем радиоспектакле не разглашается. Нет даже имени главного героя. Но у Marvel достаточно латиноамериканских супергероев в загашнике. Ведь не зря же подчёркивают происхождение постановщицы?

Главный вариант — это, конечно, Человек-Паук Майлз Моралес. Афро-пуэрториканский парнишка сейчас на пике популярности благодаря мультфильму «Человек-паук: Через вселенные». Призрачный гонщик, появлявшийся в «Агентах Щ.И.Т.», — Робби Рейес выглядит неплохой кандидатурой. Или, например, Америка Чавес — первая марвеловская латиноамериканка-лесбиянка. Выбирай — не хочу!

Пока у Marvel вышло два аудиосериала: «Росомаха: Долгая ночь», где мутанта Логана там озвучил Ричард Армитедж («Хоббит»), и подкаст Marvels.