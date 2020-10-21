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Marvel наняла режиссёра-пуэрториканку для таинственного аудиосериала

Компания Marvel задумала новый аудиосериал по мотивам собственных комиксов и первым делом подыскала проекту режиссёра. Пуэрториканка (это важно) Алехандра Лопес («Стартап») займётся воплощением идеи в жизнь.

Marvel наняла режиссёра-пуэрториканку для таинственного аудиосериала

Никаких подробностей о предстоящем радиоспектакле не разглашается. Нет даже имени главного героя. Но у Marvel достаточно латиноамериканских супергероев в загашнике. Ведь не зря же подчёркивают происхождение постановщицы?

Главный вариант — это, конечно, Человек-Паук Майлз Моралес. Афро-пуэрториканский парнишка сейчас на пике популярности благодаря мультфильму «Человек-паук: Через вселенные». Призрачный гонщик, появлявшийся в «Агентах Щ.И.Т.», — Робби Рейес выглядит неплохой кандидатурой. Или, например, Америка Чавес — первая марвеловская латиноамериканка-лесбиянка. Выбирай — не хочу!

Пока у Marvel вышло два аудиосериала: «Росомаха: Долгая ночь», где мутанта Логана там озвучил Ричард Армитедж («Хоббит»), и подкаст Marvels.

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 21 февраля 2019 года«Росомаха: Потерянный след» — трейлер аудиосериала о мутанте Логане от Marvel 20 сентября 2018 года«Росомаха: Долгая ночь» — трейлер аудиосериала от Marvel 6 декабря 2017 годаMarvel выпускает игровой подкаст о Росомахе 2 ноября 2019 года«Человек-паук: Через вселенные 2» выйдет 8 апреля 2022 года 10 ноября 2016 годаMarvel подумывает о сольном сериале про Призрачного гонщика 24 января«Доктор Стрэндж 2» представит первую супергероиню-латиноамериканку MCU?
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