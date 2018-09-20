«Росомаха: Долгая ночь» — трейлер аудиосериала от Marvel

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Премьера первого в истории Marvel аудиосериала «Росомаха: Долгая ночь» (Wolverine: The Long Night), созданного в сотрудничестве с порталом подкастов Stitcher, состоялась 12 сентября. В главной роли — Ричард Армитидж (кинотрилогия «Хоббит», сериалы «Берлинская резидентура», «Ганнибал»).

Агенты ФБР Салли Пирс и Тэд Маршалл ведут расследование серии убийств в вымышленном городке Бёрнс на Аляске. По стечению обстоятельств там же обитает и мутант Логан, которому не дают спокойно пожить в уединении и вспомнить прошлое. Чувство справедливости не позволяет Росомахе положить когти на всё происходящее, тем более, что он и становится главным подозреваемым.

В актёрский состав помимо Ричарда Армитиджа вошли Селия Кинан-Болгер, Ато Эссонда, Эндрю Кинан-Болгер, Скотт Эдсит, Боб Балабан, Брайан Митчелл и Крис Гезерд (камео).

Все серии радиопостановки в форме подкаста можно слушать совершенно бесплатно. Трейлер подскажет, где именно: