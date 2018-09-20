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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Автор «Юных Мстителей» напишет сценарий для сериала про малоизвестных героинь

Аллан Хейнберг — автор комиксов и сценарист — поработает на канале ABC с марвеловскими персонажами.

Можно сказать, что он шёл к этому всё жизнь. Хейнберг создал серию комиксов «Юные Мстители» и работал над такими сериалами, как «Одинокие сердца» и «Девочки Гилмор». Также он отметился в сценарии «Чудо-женщины». Отличный послужной список для достижения поставленной цели.

ABC уже санкционировал производство безымянного сериала. Хейнберг напишет сценарий про женских персонажей с суперспособностями. Из-за того что Disney забирает самых известных героев и героинь к себе на потоковый сервис, в этом шоу будут задействованы менее популярные кадры. А что? Персонажей у Marvel много, а скоро, после поглощения FOX, станет ещё больше.

Временные рамки пока не определены: сериал может появиться и в 2019-м, и в 2020-м.

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