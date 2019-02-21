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«Росомаха: Потерянный след» — трейлер аудиосериала о мутанте Логане от Marvel

«Росомаха: Потерянный след» (Wolverine: The Lost Trail) — вторая глава аудиосериала «Росомаха: Долгая ночь» — выйдет 25 марта. В радиоспектакле в форме подкаста от Marvel и портала Stitcher мутанта Логана озвучивает Ричард Армитедж (кинотрилогия «Хоббит»).

Сиквел переносит героя с холодной Аляски в жаркую Луизиану, где в Новом Орлеане десятками пропадают люди и мутанты. В их числе Морин — бывшая возлюбленная Логана и мать подростка Маркуса. След приводит Росомаху и его нового друга в долину местной реки, кишащую бандами байкеров и каджунами. Там же они находят убежище, заправляет которым мутант Джейсон Вингард (Билл Ирвин) по прозвищу Mastermind. Да ещё Оружие Х где-то рядом.

Кстати, среди разношёрстной публики луизианских болот есть и некто Гамбит (Билл Хек). Плавучие казино, подпольные ставки и заклятые друзья-мутанты — что может быть лучше:

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Видео Росомаха: Долгая ночь
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