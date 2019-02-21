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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Сценарист «Иллюзии обмана» поработает на сериалом о стране Оз

Компания Legendary Entertainment включилась в разработку сериала по классической книжной серии о волшебной стране Оз за авторством Л. Фрэнка Баума. Эдвард Рикур («Иллюзия обмана», «Джессика Джонс») напишет сценарий многосерийного проекта, название которому пока не придумали.

Сериал берётся исследовать истории и персонажей сказочной вселенной Оз, которым ранее не уделяли должного внимания. Сюжетная завязка такова: из длительного изгнания возвращается ведьма, несущая в страну Оз страх, раскол и войну. Единственная надежда на юную служанку, которая может стать самой могущественной и опасной женщиной в волшебном мире.

Рикур также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Дмитрием М. Джонсоном и Стефаном Бугаем. Студия ведёт переговоры с потенциальным режиссёром сериала, имени которого пока не разглашают.

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