Рэйн Уилсон записался в «Утопию» от Amazon

Американская «Утопия» от Amazon продолжает формировать свой актёрский состав. Кастинг-лист девятисерийного сериала пополнили Рэйн Уилсон («Офис»), Дэн Бёрд («Город хищниц») и Кори Майкл Смит («Готэм»). Они составят компанию записавшейся в проект в конце января Саше Лэйн, которая сыграет Джессику Хайд.

Фантастический триллер рассказывает о том, как несколько фанатов культового комикса «Утопия» узнают, что его автор тайно написал продолжение, но не торопится публиковать оное. Загоревшись идеей раздобыть рукопись, поклонники отправляются на её поиски. Спустя какое-то время оказывается, что в погоне за текстом главные герои стали частью международного смертельно опасного заговора, и они вынуждены примерить на себя роль спасителей мира.

Уилсон сыграет Майкла Стернса, некогда перспективного вирусолога, а нынче всеми забытого, утратившего хватку учёного, недооценённого и лишённого финансирования. После вспышки смертельно опасного вируса Стернс предлагает свою профессиональную помощь, но взявшись за работу, понимает, что вляпался в крайне опасное дело мирового масштаба.

Бёрд перевоплотится в Иэна. Парень трудится на скучной работе, живёт в маленькой квартире со своей бабушкой и в погоне за приключениями ввязывается в авантюру с «Утопией», в которой также участвует предмет его мечтаний и фанатка комикса Бек. Смит сыграет блестящего и амбициозного Томаса Кристи, работающего в частной лаборатории под руководством отца-учёного. С целями, далёкими от благих, Томас отправляется на задание отыскать единственную копию знаменитого комикса.

Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы») числится создателем, сценаристом и шоураннером сериала, а также входит в команду исполнительных продюсеров наравне с Джессикой Роудс («Любовники»), Шэрон Холл («Пространство»), Дьедериком Сантером («Гранчестер») и коллегами по оригинальной «Утопии» Карен Уилсон и Деннисом Келли. За производство отвечают Endemol Shine North America, Kudos и Amazon Studios.