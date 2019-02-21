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Первоисточник: observer.com Прямая ссылка на новость:
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Fox может снять взрослый мультсериал по Alien: Isolation

Как мы знаем, серия «Чужой» испустила дух на киноэкранах. Ридли Скотт как порядочный отец прокричал: «Я тебя породил, я тебя и убью!», после чего сделал контрольный выстрел в голову своим библейским хоррором «Чужой: Завет». Однако если в кино такое больше выпускать нельзя, то надо поизучать слухи о том, где ещё может оказаться франчайз. Например, на малых экранах и в непривычном для себя формате.

По информации Observer, студия Axis Animation работает над мультсериалом с рейтингом R. В основу сюжета команда положит игру Alien: Isolation, к которой уже рисовала ролики и видеоэффекты. Длинной флейты Майкла Фассбендера там, скорее всего, не будет — студия планирует сделать честный R, с кровищей и ксеноморфами.

В оригинальной игре 2014 года с враждебными инопланетянами столкнулась новая героиня — Аманда, дочь Эллен Рипли. Спустя 15 лет после событий первого фильма она отправляется на торговую базу, где хранится чёрный ящик тягача «Ностромо», что может дать информацию о пропавшей маме. Однако ксеноморфы не дремлют, и на станции начинается классическая резня в стиле «Чужого», а потом и «Чужих».

Помимо Alien: Isolation про Аманду также вышла мобильная игра Alien: Blackout и готовится комикс Alien: Resistance. Так что даже если с «Изоляцией» ничего не выйдет, всегда можно взять другие увлекательные события из жизни наследницы Рипли. Лишь бы сняли, а не остановились на полпути.

И пока аниматоры думают над воплощением замысла, Скотт не теряет оптимизма и верит в возможный полноценный сериал по вселенной «Чужих». Шансов уговорить Fox на это у него чуть больше, чем у Джеймса Кэмерона на новое кинотеатральное продолжение от Нила Бломкампа.

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