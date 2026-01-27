Новые сериалы недели: «Чудо-человек» от Marvel и возвращение «Бриджертонов»

Премьера +

Disney+

Переживающие трудные времена голливудские актёры Саймон Уильямс и Тревор Слэттери, который много лет назад играл роль террориста Мандарина, борются за роль в ремейке «Чудо-человека» режиссёра Фон Ковака.

Marvel делает ещё одну попытку не упасть в грязь лицом с новым сериалом. На этот раз все исходные данные для успеха есть — ожидания от нового проекта и так максимально невысоки. Справедливости ради, трейлер выглядит весьма бодро и, кхм, оригинально — супергероика без супергероев это действительно что-то новенькое. В главных ролях — Яхья Абдул-Матин II и Бен Кингсли, дебютировавший в киновселенной в «Железном человеке 3» и вернувшийся спустя 8 лет в «Шан-Чи».