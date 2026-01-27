 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Николас Кейдж накормит зрителей взрывными блинчиками в новом боевике Эмилия Кларк сломала ребро на съёмках секс-сцен сериала «Пони» Опять в крови: первые страницы свежей чёрно-белой и кровавой серии про Росомаху Пиратские разборки без цензуры Приянки Чопры и Карла Урбана в трейлере экшена «Блеф» Half Sword — новый трейлер вирусного хита встречает публику сумасшедшей песней
• • •
 
СЕРИАЛЫ
89

Новые сериалы недели: «Чудо-человек» от Marvel и возвращение «Бриджертонов»

Источник: Marvel

Вторник, 27 января

 
Премьера+
Disney+
Чудо-человек Wonder Man

В ролях Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Деметриус Гросс, Эд Харрис, Эван Питерс

Переживающие трудные времена голливудские актёры Саймон Уильямс и Тревор Слэттери, который много лет назад играл роль террориста Мандарина, борются за роль в ремейке «Чудо-человека» режиссёра Фон Ковака.

Marvel делает ещё одну попытку не упасть в грязь лицом с новым сериалом. На этот раз все исходные данные для успеха есть — ожидания от нового проекта и так максимально невысоки. Справедливости ради, трейлер выглядит весьма бодро и, кхм, оригинально — супергероика без супергероев это действительно что-то новенькое. В главных ролях — Яхья Абдул-Матин II и Бен Кингсли, дебютировавший в киновселенной в «Железном человеке 3» и вернувшийся спустя 8 лет в «Шан-Чи».

Видео

Среда, 28 января

 
Сезон3
Apple TV+
Терапия Shrinking

драма, комедия

В ролях Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд, Люк Тенни, Майкл Ури, Криста Миллер

Создатель Билл Лоуренс, Бретт Голдштейн, Джейсон Сигел

Главный герой — психотерапевт, застрявший в собственном горе, он никак не может отойти после смерти жены, и вскоре скопившаяся боль начинает неизбежно сказываться на его работе — вместо дежурных фраз он начинает говорить своим клиентам всё, что на самом деле думает о них и их проблемах. И радикальная смена подхода кардинально меняет жизнь главного героя и всех, с кем он контактирует.

Видео

Четверг, 29 января

 
Сезон4
Netflix
Бриджертоны Bridgerton

драма, романтический

В ролях Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бэйли, Люк Ньютон, Клаудиа Джесси

Создатель Крис Ван Дьюсен

«Бриджертоны» от Шонды Раймс и Netflix — костюмированная драма, вдохновлённая одноимённой серией романов Джулии Куинн, рассказывает о влиятельном английском семействе Бриджертон, чьи многочисленные отпрыски стремятся обрести свою любовь.

На сей раз найти свою любовь должен четвёртый из Бриджертонов — Бенедикт (Люк Томпсон), он же второй брат. Нас ждёт классическая история о Золушке по версии Netflix — герой-любовник встречает свою даму сердца (Эрин Ха) на балу-маскараде, откуда та ретировалась ближе к полуночи, попутно обронив перчатку. Превзойти зевотный третий сезон должно быть, прямо скажем, не сложно.

Видео

Воскресенье, 1 февраля

 
Премьера+
MGM+
Исчезнувший Vanished

В ролях Кейли Куоко, Сэм Клафлин, Карин Виар, Маттиас Schweighöfer

Романтическая поездка в Париж явно сворачивает не туда, когда таинственным образом исчезает бойфренд Элис (Кейли Куоко) Том (Сэм Клафлин). Девушка оказывается втянута в паутину интриг и опасностей, раскрывая шокирующие секреты из прошлого своего мужчины, которого она, как оказалось, совсем не знала

От нового сериала с Кейли Куоко отчётливо веет «Бортпроводницей» с лёгким флёром «Основано на реальных событиях». Что тут сказать — кажется, актриса нашла свою нишу. В «Исчезнувшем» ей предстоит взять на себя роль шпионки — всё по вине своего нерадивого бойфренда. Из узнаваемых лиц тут также Маттиас Швайгхёфер («Армия мертвецов», «Оппенгеймер»).

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

15Во вселенной Marvel тоже устали от кинокомиксов: трейлер сериала «Чудо-человек» 16Бен Кингсли спасает! Marvel показала трейлере сериала «Чудо-человек» 3Четвёртый сезон «Бриджертонов» показал новую главную пару сериала

Тоже интересно

0Смертельные тамагочи готовятся жестоко отомстить в хоррор-серии T.A.M.A. 10Выхода нет: трейлер суровой фантастики «Резервация» 3Beast of Reincarnation — презентация с Developer Direct 2026 13«Супергёрл» с Милли Олкок может обойтись студии в круглую сумму

Далее на КГ

0
Продюсеры «Голодных игр» выбьют из «Грязных танцев» долгожданный сиквел
 10
Режиссёры «Замри» работают над перезапуском супергеройского фильма ужасов «Человек тьмы» Сэма Рэйми
 3
Битва за Нью-Йорк продолжается: тизер второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
 6
Второй сезон сериала «Фоллаут» закончится немного раньше
 8
Фильм «Горничная» с Сидни Суини собрал более 600 млн рублей в российских кинотеатрах
 2
Аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» поднялось выше в списке самых кассовых фильмов японского проката
 23
Крис Пратт вспомнил, как стал самым ненавистным персонажем в киновселенной Marvel
 2
Новые фильмы недели: «Раздолбаи» Джейсон Момоа и Дэйв Батиста против большого российского кино
 0
Бивис и Баттхед могли поиметь Голливуд с помощью PlayStation
 12
Ничего не заработавший зомби-хоррор «В поисках живых» с Дейзи Ридли скоро выходит в цифре
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Старики Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу стали историей: Гай Ричи нашёл себе юного Холмса в тизере «Молодой Шерлок»
 
Кино 19 лет спустя: первый взгляд на Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип в тизере «Дьявол носит Prada 2»
 
Кино В новом тизере «Супергёрл» с Милли Олкок впервые показали Криптон
 
Игры Финальное дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 получило трейлер и дату выхода
 
Кино Новые фильмы недели: «Зверополис 2» и много рождественских комедий
 
Кино Их ответ Анне Пересильд! Сабрина Карпентер станет новой Алисой в стране чудес в мюзикле от Universal
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 709: «Аватар: Пламя и пепел», «Лакомый кусок», творчество Джосса Уидона, 5 млрд «Чебурашки 2»
 
6ЕВА – 669: Объяснение сюжета
 
0Телеовощи – 634: Токсичная жаба
 
0Ноль кадров в секунду – 614: Британская Альтушка
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 708: «Простоквашино», «Буратино», спасение «Звёздных войн», «Золотой Глобус 2026», «Горничная»
 
4Телеовощи – 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 
4ЕВА – 668: Слишком длинная лестница
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
3Ноль кадров в секунду – 613: Pentium Punk
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru