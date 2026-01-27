Новые сериалы недели: «Чудо-человек» от Marvel и возвращение «Бриджертонов»

Вторник, 27 января
В ролях Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Деметриус Гросс, Эд Харрис, Эван Питерс
Переживающие трудные времена голливудские актёры Саймон Уильямс и Тревор Слэттери, который много лет назад играл роль террориста Мандарина, борются за роль в ремейке «Чудо-человека» режиссёра Фон Ковака.
Marvel делает ещё одну попытку не упасть в грязь лицом с новым сериалом. На этот раз все исходные данные для успеха есть — ожидания от нового проекта и так максимально невысоки. Справедливости ради, трейлер выглядит весьма бодро и, кхм, оригинально — супергероика без супергероев это действительно что-то новенькое. В главных ролях — Яхья Абдул-Матин II и Бен Кингсли, дебютировавший в киновселенной в «Железном человеке 3» и вернувшийся спустя 8 лет в «Шан-Чи».
Среда, 28 января
драма, комедия
В ролях Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд, Люк Тенни, Майкл Ури, Криста Миллер
Создатель Билл Лоуренс, Бретт Голдштейн, Джейсон Сигел
Главный герой — психотерапевт, застрявший в собственном горе, он никак не может отойти после смерти жены, и вскоре скопившаяся боль начинает неизбежно сказываться на его работе — вместо дежурных фраз он начинает говорить своим клиентам всё, что на самом деле думает о них и их проблемах. И радикальная смена подхода кардинально меняет жизнь главного героя и всех, с кем он контактирует.
Четверг, 29 января
драма, романтический
В ролях Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бэйли, Люк Ньютон, Клаудиа Джесси
Создатель Крис Ван Дьюсен
«Бриджертоны» от Шонды Раймс и Netflix — костюмированная драма, вдохновлённая одноимённой серией романов Джулии Куинн, рассказывает о влиятельном английском семействе Бриджертон, чьи многочисленные отпрыски стремятся обрести свою любовь.
На сей раз найти свою любовь должен четвёртый из Бриджертонов — Бенедикт (Люк Томпсон), он же второй брат. Нас ждёт классическая история о Золушке по версии Netflix — герой-любовник встречает свою даму сердца (Эрин Ха) на балу-маскараде, откуда та ретировалась ближе к полуночи, попутно обронив перчатку. Превзойти зевотный третий сезон должно быть, прямо скажем, не сложно.
Воскресенье, 1 февраля
В ролях Кейли Куоко, Сэм Клафлин, Карин Виар, Маттиас Schweighöfer
Романтическая поездка в Париж явно сворачивает не туда, когда таинственным образом исчезает бойфренд Элис (Кейли Куоко) Том (Сэм Клафлин). Девушка оказывается втянута в паутину интриг и опасностей, раскрывая шокирующие секреты из прошлого своего мужчины, которого она, как оказалось, совсем не знала
От нового сериала с Кейли Куоко отчётливо веет «Бортпроводницей» с лёгким флёром «Основано на реальных событиях». Что тут сказать — кажется, актриса нашла свою нишу. В «Исчезнувшем» ей предстоит взять на себя роль шпионки — всё по вине своего нерадивого бойфренда. Из узнаваемых лиц тут также Маттиас Швайгхёфер («Армия мертвецов», «Оппенгеймер»).
