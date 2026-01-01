 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTUSwdyBFa

   
Семья Васильевых в полном составе в трейлере второго фильма по сериалу «Папины дочки. Новые» Стало известно, кто сыграет в байопике Одри Хепберн, и это не Лили Коллинз «Аватар: Пламя и пепел» уже установил рекорд для серии фильмов Джеймса Кэмерона Грядущий выпуск перезапущенного Witchblade обещает дать новый костюм главной героине
• • •
 
6
КИНО
СЕРИАЛЫ
1 677

Во вселенной Marvel тоже устали от кинокомиксов: трейлер сериала «Чудо-человек»

Платформа Disney+ представила новый трейлер супергероического сериала «Чудо-человек», который появится на стриминге 27 января и продлится 8 эпизодов:

Судя по сериалу, у нас два центральных персонажа — начинающий актёр Саймон и хорошо знакомый нам Тревор Слэттери, бывший актёр и липовый террорист Мандарин. Героя Бена Кингсли мы знаем по двум марвеловским лентам — «Железный человек 3» и «Шан-Чи».

Оба хотят сыграть в фильме по комиксе — как раз в разгар зрительской усталости от всякой супергероики.

И, судя по всему, у Саймона есть настоящие сверхспособности.

Главные роли исполняют Яхья Абдул-Матин II и уже упомянутый Кингсли.

Теги
ВидеоЧудо-человекБен Кингсли
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

16Бен Кингсли спасает! Marvel показала трейлере сериала «Чудо-человек»

Тоже интересно

0Кадры из фильма «Хочу заняться с тобой сексом» 2Звезда «Теда Лассо» подалась в эскорт 0Женщина-Халк получила большой меч и стала правительницей Сакаара в серии Planet She-Hulk 4К вредному старикашке Джонни Деппу в рождественской истории присоединились Дейзи Ридли и Руперт Гринт 1Вот такие пироги: издательство Bubble выпустит комиксы по игре Atomic Heart

Далее на КГ

12
«Чебурашка 2» ставит рекорд по сборам 1 января
 6
В новых отрывках из «Буратино» показали Тортилу, Тараканов и исполнение желания
 0
Хоккей и путешествие во времени в трейлере фильма «Дополнительное время» с Романом Курцыным и Анной Хилькевич
 11
Ключевые персонажи «Буратино» получили по собственному новому постеру
 30
С Новым 2026 годом!
 11
Пятый сезон «Очень странных дел» стал четвёртым по просмотрам англоязычным сериалом Netflix
 0
Супергерой Часовой получит новую личную серию комиксов от своего создателя
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 611: Провожаем 2025 год
 25
Городское фэнтези «Граф Аверин. Колдун Российской империи» получит экранизацию
 1
«Истребитель демонов», «Детектив Конан» и «Человек-бензопила» в пятёрке самых кассовых фильмов японского проката в 2025 году
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Страшная история персонажа Вуди Харрельсона в трейлере «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
 
Против аниме нет приёма: «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» устроил резню в американском прокате
 
Сериалы Приключения Стенолаза продолжатся во втором сезоне мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» осенью 2026 года
 
Боевик от Джеймса Кэмерона и создателя «Джона Уика» уходит стразу на стриминг Hulu
 
Сериалы Второй сезон шоу «Ловкий плут» со звёздами «Бегущего в лабиринте» и «Гарри Поттера» получил дату премьеры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 705: «Аватар: Пламя и пепел» вышел, трейлеры Нолана и Спилберга, «Иллюзия обмана 3», «Бессмертный 2»
 
9ЕВА – 665: Романтичный резиновый пенис
 
2Телеовощи – 631: Чапай и ещё чапее
 
0Ноль кадров в секунду – 610: ...ИИ никого не стало
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 704: «Достать ножи 3», возвращение Уве Болла, новый «Стрит Файтер», «Кристи», «Бегущий человек»
 
3ЕВА – 664: Болезнь «Проснулся девушкой»
 
0Ноль кадров в секунду – 609: По следам The Game Awards 2025
Ещё

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru