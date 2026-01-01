Во вселенной Marvel тоже устали от кинокомиксов: трейлер сериала «Чудо-человек»

Платформа Disney+ представила новый трейлер супергероического сериала «Чудо-человек», который появится на стриминге 27 января и продлится 8 эпизодов:

Судя по сериалу, у нас два центральных персонажа — начинающий актёр Саймон и хорошо знакомый нам Тревор Слэттери, бывший актёр и липовый террорист Мандарин. Героя Бена Кингсли мы знаем по двум марвеловским лентам — «Железный человек 3» и «Шан-Чи».

Оба хотят сыграть в фильме по комиксе — как раз в разгар зрительской усталости от всякой супергероики.

И, судя по всему, у Саймона есть настоящие сверхспособности.

Главные роли исполняют Яхья Абдул-Матин II и уже упомянутый Кингсли.