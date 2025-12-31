 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTUSwdyBFa

   
Джон Траволта сыграет в научно-фантастическом ужастике про водителя-терминатора Грядущий выпуск перезапущенного Witchblade обещает дать новый костюм главной героине «Аватар: Пламя и пепел» уже установил рекорд для серии фильмов Джеймса Кэмерона «Суперсемейка» вернётся в триквеле от студии Pixar в 2028 году Неделя кино на КГ — главные новости 22–28 декабря
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
АНИМЕ
КОМИКСЫ
33

С Новым 2026 годом!

Источник: КГ

Уже через полчаса наступит 2026 год, и мы к нему, разумеется, подготовились! Как минимум, записали традиционное поздравление от Всерядеакции.

Всех благ мы уже пожелали вам в этом видео, а пока что заметим, что по части фильмов и сериалов 2025 год выдался пусть далеко не лучшим, но и не отвратительным. Было что смотреть, проще говоря.

Хочется верить, что в 2026-м природа ещё сильнее очистится и годные фильмы, сериалы, игры, аниме и комиксы попрут одни за другими. Надежда — это всё, что у нас остаётся, верно?

Продолжайте заходить на КГ, а мы будем продолжать вас радовать. С Новым 2026 годом!

Комментарии

Ещё на эту тему

25С Новым 2025 годом!

Тоже интересно

9Китай не устаёт кидаться в «Зверополис 2» огромными деньгами 13Ник, Джуди и другие на новых постерах мультфильма «Зверополис 2» 4Звезда «Субстанции» Маргарет Куолли зачистит ферму от демонов в готическом ужастике 0Мохнатый любимец публики возвращается в первом выпуске кровавой антологии от Marvel 21Огромный ствол Кейт Бекинсейл на первом кадре боевика «Дикая кошка»

Далее на КГ

4
Пятый сезон «Очень странных дел» стал четвёртым по просмотрам англоязычным сериалом Netflix
 0
Супергерой Часовой получит новую личную серию комиксов от своего создателя
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 611: Провожаем 2025 год
 6
Городское фэнтези «Граф Аверин. Колдун Российской империи» получит экранизацию
 1
«Истребитель демонов», «Детектив Конан» и «Человек-бензопила» в пятёрке самых кассовых фильмов японского проката в 2025 году
 9
ЕВА-665: Романтичный резиновый пенис
 4
«Магическая битва» продолжается: трейлер новой части мрачного экшен-аниме
 0
Смерть приходит в Мега-Сити Один: новое промо и дата последнего комикса про Судью Дредда от его создателя
 0
«Комильфо» выпустило «Войны Лукаса. Эпизод 2» — вторую часть биографического комикса про Джорджа Лукаса
 0
Рыжая, зелёная и опасная: нам показали «Абсолютную» версию злодейки Ядовитый Плющ
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Глен Пауэлл, тренировки и экшен в новом ролике к фильму «Бегущий человек»
 
На русском вышел второй том детективно-стимпанковской серии «Гранвиль»
 
Игры Дата выхода и геймплей Mount & Blade II: Bannerlord — War Sails
 
Добрый злодей отправляется в опасное путешествие ради любимой в тизере сказки «Кощей. Тайна живой воды»
 
Холод и жар на Дикой земле: вышел новый спецвыпуск с купальниками от Marvel
 
Мак Гарган вернулся: фотографии со съёмок нового «Человека-паука» с одним из врагов супергероя
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 705: «Аватар: Пламя и пепел» вышел, трейлеры Нолана и Спилберга, «Иллюзия обмана 3», «Бессмертный 2»
 
9ЕВА – 665: Романтичный резиновый пенис
 
2Телеовощи – 631: Чапай и ещё чапее
 
0Ноль кадров в секунду – 610: ...ИИ никого не стало
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 704: «Достать ножи 3», возвращение Уве Болла, новый «Стрит Файтер», «Кристи», «Бегущий человек»
 
3ЕВА – 664: Болезнь «Проснулся девушкой»
 
0Ноль кадров в секунду – 609: По следам The Game Awards 2025
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru