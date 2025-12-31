Уже через полчаса наступит 2026 год, и мы к нему, разумеется, подготовились! Как минимум, записали традиционное поздравление от Всерядеакции.

Всех благ мы уже пожелали вам в этом видео, а пока что заметим, что по части фильмов и сериалов 2025 год выдался пусть далеко не лучшим, но и не отвратительным. Было что смотреть, проще говоря.

Хочется верить, что в 2026-м природа ещё сильнее очистится и годные фильмы, сериалы, игры, аниме и комиксы попрут одни за другими. Надежда — это всё, что у нас остаётся, верно?

Продолжайте заходить на КГ, а мы будем продолжать вас радовать. С Новым 2026 годом!