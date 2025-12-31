 
 
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
343

Пятый сезон «Очень странных дел» стал четвёртым по просмотрам англоязычным сериалом Netflix

Источник: Netflix

Хитовое шоу «Очень странные дела» близко к завершению. Сегодня на Netflix появится заключительный эпизод пятого сезона и всего сериала. Он будет идти 2 часа 8 минут и завершит шоу, выходящее с 2016 года.

Предыдущие эпизоды пятого сезона в преддверии большого финала отлично смотрят. Первые четыре эпизода сезона вышли 26 ноября и набрали 59,6 млн просмотров за пять дней. Это стало лучшим показателем зрительской аудитории на премьерной неделе среди всех англоязычных сериалов Netflix.

Следующие три эпизода сезона вышли 25 декабря и за четыре дня получили отличные 34,5 млн просмотров. А общие показатели у семи доступных серий достигли уже 137,1 млн просмотров.

До выхода заключительного эпизода новый сезон «Очень странных дел» стал четвёртым по популярности англоязычным сериалом в истории Netflix. На третьем месте топа сейчас располагается четвёртый сезон того же шоу, получивший 140,7 млн просмотров.

Хотя основной сезон скоро закончится, «Очень странные дела» задержатся на Netflix благодаря спин-оффам. Так, на 2026 год намечена премьера анимационного шоу «Очень странные дела: Истории из 85-го».

Также на ранней стадии разработки находится ещё один спин-офф, но уже не анимационный. Он расскажет про новых героев в другом времени. В работе над ним продолжают принимать участие создатели «Очень странных дел», Братья Дафферы, несмотря на свой уход с Netflix на Paramount.

Комментарии (2)

