КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
194

«Вампиры средней полосы» получили праздничные постеры

Источник: START

Мистический сериал «Вампиры средней полосы» закончится в следующем году, когда зрители увидят финал противостояния смоленских и уральских. Но пока в их борьбе не поставлена точка, и они не сошлись в последней битве, онлайн-кинотеатр START показал два новогодних постера со смоленскими и уральскими.

Третий сезон шоу, который станет последним, выйдет в двух частях по пять эпизодов. Первую половину показали в ноябре. Премьера второй состоится в феврале 2026 года. Точная дата премьеры финала будет объявлена позднее, но недавно выходил его новый тизер.

«Вампиры средней полосы» дебютировали в марте 2021 года. В декабре того же года состоялся релиз специального новогоднего эпизода. Второй сезон стартовал в декабре 2022-го. В этих сезонах по восемь серий.

Шоураннером, а также одним из режиссёров и сценаристов «Вампиров средней полосы» является Алексей Акимов. Роли в сериале исполняют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин, Тимофей Кочнев, Мария Лисовая и другие.

Постеры сериала «Вампиры средней полосы» Постеры сериала «Вампиры средней полосы»
Теги
ГалереяВампиры средней полосыSTART
Комментарии

