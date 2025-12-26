Топ самых популярных среди пиратов сериалов 2025 года

Покуда новогодние куранты не пробьют 12 раз, ещё не поздно подвести какие-нибудь итоги. Вот и портал TorrentFreak обнародовал небольшой списочек самых популярных у пиратов сериалов уходящего 2025 года. Составители напоминают, что топ составлен на основе трафика BitTorrent и не является истиной в последней инстанции касательно популярности данных шоу — просто их активней всего качали.

Также составители отметили изменения в ротации стриминговых сервисов. Если в прошлом году в аналогичном топе доминировал Disney+ с четырьмя проектами, то в этом пальму первенства перехватил Netflix — сервис представлен тремя наименованиями, два из которых заняли первое место. В спину лидеру жадно дышит Apple TV+ — у «Яблока» тоже три проекта в десятке. HBO, Disney+, Amazon Prime и FX/Hulu отметились по одному попаданию каждый.

Полностью топ-10 самых популярных у пиратов сериалов 2025 года выглядит так: