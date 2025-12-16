«Киберслав» вернётся с новыми сериями в конце года

Затянувшееся ожидание новых эпизодов мультсериала «Киберслав» скоро закончится. Премьера анимационного шоу для взрослой аудитории состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 31 декабря 2024 года, когда вышла первая серия «Киберслава». После проект ушёл на перерыв, который закончится в конце этого года. 30 декабря на видеосервисе выйдут сразу три новых серии мрачного славянского технофэнтези. Об этом на днях рассказал «Кинопоиск» на официальной странице во «ВКонтакте».

Он также сообщил, что в грядущих сериях богатырь-полукровка Киберслав продолжит своё расследование жестокого убийства, связанного с княжеской семьей.

Ожидаемые второй, третий и четвёртый эпизоды не станут последними. В сериале будет восемь эпизодов. Но у оставшихся четырёх пока нет дат релиза.

Над проектом трудятся студия Evil Pirate и Плюс Студия. «Киберслав» разрабатывают режиссёры и сценаристы Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко, работавшие в студии «Мельница».

Также по вселенной готовят видеоигру «Киберслав: Затмение». Она выйдет в 2027 году на PC, Xbox и PlayStation.