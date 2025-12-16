 
 
2
СЕРИАЛЫ
493

Создатель «Сынов анархии» уходит в гламурные тени Голливуда в новом криминальном сериале

Источник: FX

Стриминговый сервис MGM+ разрабатывает сериал совместно с Куртом Саттером — создателем телевизионной классики «Сыны анархии».

Действие сюжета происходит в Лос-Анджелесе 1950-х годов, а главный персонаж нуарной драмы — частный сыщик, который преимущественно имеет дело с преступниками и продажными копами в тенях гламурного Голливуда.

Саттер выступает сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта.

Это его первый опыт в жанре нуара, ну а с Лос-Анджелесом творец уже имел дело, когда был обычным сценаристом на криминальной драме «Щит». Там же он поднялся до позиции исполнительного продюсера, а затем переключился на создание «Сынов анархии» и позже — их спин-оффа «Майянцы».

В 2025 году на Netflix вышел его многосерийный вестерн «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон в главных ролях.

Также Саттер в будущем планирует вернуться к байкерской теме в сериале Nomad для Apple TV+. Джейсон Момоа исполнит центральную роль в криминальном триллере про преступный мир Новой Зеландии.

Теги
Курт Саттер
