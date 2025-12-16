Телеовощи. Выпуск 630: Хит-парад херов

-
- 1
- 152
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|02:56 —
|Обсуждение новостей
|01:00:49 —
|«Спартак: Дом Ашура» — 1x01—02
|01:20:01 —
|«Война между сушей и морем» — 1x01—02
|01:32:44 —
|«Икусагами: Последний самурай» — 1x01—02
|01:47:08 —
|«Лэндмен» — 2x04
|01:56:00 —
|«Могучая девятка» — 1x06
|02:13:42 —
|«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — 1x07
|02:30:45 —
|«Южный Парк» — 28x05 (финал сезона)
|02:36:48 —
|«Робин Гуд» — 1x06
|02:44:11 —
|«Конь БоДжек» — 2x02
|02:51:16 —
|«Друзья» — 1x09—10
|03:01:51 —
|«Чудо» — 1x05
|03:12:33 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x20
|03:20:24 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x13
|03:35:09 —
|«Зена — королева воинов» — 2x14
|03:45:10 —
|«Мажор» — 1x10
|03:54:50 —
|«Шахта» — 1x12
|04:01:28 —
|«Ангел» — 3x19
|04:08:31 —
|Комикс «Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|04:17:30 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: