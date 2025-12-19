Появились новые фото со съёмок сериала «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких

Онлайн-кинотеатр Okko на официальной странице во «ВКонтакте» показал новые фотографии со съёмок фантастического триллера «Полдень». На всех изображениях Юрий Колокольников, который играет Максима Каммерера. Фото были опубликованы в день рождения актёра, 15 декабря.

Действие «Полдня» разворачивается в будущем. По сюжету Каммерер — сотрудник спецслужбы, получивший задание найти пропавшего прогрессора Льва Абалкина.

Производством сериала из шести эпизодов занимаются «Медиаслово», Okko и «КИОН» при поддержке Института развития интернета. Съёмки проекта уже завершены. Выпустят его Okko и «КИОН».

Абалкина сыграл Максим Матвеев. Также в актёрском составе Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник и другие. У Снигирь роль Майи, а у Ярмольника — Рудольфа Сикорски.

Постановщиком «Полдня» выступил Клим Козинский («Первый номер»). Срежиссированный им сериал основан на романе «Жук в муравейнике» братьев Стругацких.

Каммерер является главным героем трёх произведений Стругацких. Это романы «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» из цикла «Мир Полудня». В 2009 году выходила дилогия фильмов по «Обитаемому острову».