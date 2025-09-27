Фантастический триллер «Полдень» по роману братьев Стругацких получил первый трейлер

Институт развития интернета опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте» трейлер предстоящего сериала «Полдень». Проект в жанре фантастического триллера основан на романе «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Это вторая книга писателей про Максима Каммерера.

«Полдень» режиссирует Клим Козинский («Первый номер»). Каммерера в адаптации играет Юрий Колокольников, Рудольфа Сикорски — Леонид Ярмольник, Льва Абалкина — Максим Матвеев, Майю — Юлия Снигирь.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и Okko, но даты премьеры у него пока нет.



Сюжет, основанный на всемирно известном романе «Жук в муравейнике», перенесёт нас в 2278 год. На утопической Земле будущего агент разыскивает прогрессора, который после контакта с другой сверхцивилизацией может повторить катастрофу, уже уничтожившую одну планету. Проект создается компанией «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами KION и Okko. Цитата из пресс-релиза

Каммерер является главным героем трёх книг Стругацких. Это романы «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» из цикла «Мир Полудня». По «Обитаемому острову» снята дилогия фильмов.

Ранее онлайн-кинотеатр Wink опубликовали первые кадры с Викторией Исаковой в образе доны Оканы на съёмках сериала «Трудно быть богом» по одноимённой фантастической повести Стругацких.