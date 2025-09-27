 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В трейлере без цензуры экшена «Бессмертный 2» главным злодеем становится советский полковник Куоритч Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом Первый тизер «Робин Гуда» раскрывает дату премьеры сериала с Джеком Паттеном и Шоном Бином Сериал по «Гарри Поттеру» нашёл своих Дурслей и министра магии Фаджа «Никто этого не хочет»: вышел трейлер второго сезона комедии с Адамом Броди и Кристен Белл
• • •
 
10
СЕРИАЛЫ
1 465

Фантастический триллер «Полдень» по роману братьев Стругацких получил первый трейлер

Институт развития интернета опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте» трейлер предстоящего сериала «Полдень». Проект в жанре фантастического триллера основан на романе «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Это вторая книга писателей про Максима Каммерера.

«Полдень» режиссирует Клим Козинский («Первый номер»). Каммерера в адаптации играет Юрий Колокольников, Рудольфа Сикорски — Леонид Ярмольник, Льва Абалкина — Максим Матвеев, Майю — Юлия Снигирь.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и Okko, но даты премьеры у него пока нет.

Сюжет, основанный на всемирно известном романе «Жук в муравейнике», перенесёт нас в 2278 год. На утопической Земле будущего агент разыскивает прогрессора, который после контакта с другой сверхцивилизацией может повторить катастрофу, уже уничтожившую одну планету.

Проект создается компанией «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами KION и Okko.

Цитата из пресс-релиза

Каммерер является главным героем трёх книг Стругацких. Это романы «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» из цикла «Мир Полудня». По «Обитаемому острову» снята дилогия фильмов.

Ранее онлайн-кинотеатр Wink опубликовали первые кадры с Викторией Исаковой в образе доны Оканы на съёмках сериала «Трудно быть богом» по одноимённой фантастической повести Стругацких.

Теги
Полдень
Комментарии (10)

Ещё на эту тему

22Идут съёмки фантастического триллера «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких 10Первый фрагмент «Кибердеревни 2» раскрыл дату возвращения сериала 13Продолжение иронического детектива «Подслушано в Рыбинске» получило первый тизер

Тоже интересно

10Новое аниме «Истребитель демонов» установило очередной рекорд в японском прокате 16Джереми Реннер и Disney договорились? Звезда «Соколиного глаза» готов вернуться во втором сезоне 27Соблазнение Марго Робби идет полным ходом в тизере драмы «Грозовой перевал» 19Звезда «Росомахи и Дэдпула» Дафни Кин надеется вернуться к роли Икс-23 в кроссовере «Мстители: Судный день» 6Юрий Колокольников скрутил Остина Батлера на новом кадре из фильма «Пойман с поличным»

Далее на КГ

9
Все в сборе! Первый взгляд на возвращение «Клиники»
 7
Цинично, но сработает: режиссёр «Железного человека 3» считает, что Роберт Дани-младший воскресит индустрию кинокомиксов
 0
Barbaric возвращается с пятой сюжетной аркой — дадут ещё больше крови и юмора
 6
В сериале «Миротворец» только что произошло важнейшее событие для всей киновселенной DC
 1
Издательство «Рамона» открыло предзаказы на «Мышей-байкеров с Марса» от Oni Press
 13
Программа Джаред Лето нарушает все правила, чтобы спасти пользователя в отрывке «Трона: Арес»
 5
Генри Кавилл в ремейке «Горца» обзаведётся братом — суперзвездой рестлинга
 0
Ретро-барахолка «Идеального пикселя» на Фестивале Яндекс Музея
 4
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 5
«Никто этого не хочет»: вышел трейлер второго сезона комедии с Адамом Броди и Кристен Белл
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Супергёрл Милли Олкок советует не вставать у неё на пути (промо)
 
Кино Настоящий Человек-паук: фотографии со съёмок нового кинокомикса Marvel с Томом Холландом
 
Смертельная игра, экшен и дата премьеры в тизере боевика «Последний выживший самурай»
 
Кино Самый кассовый «Пункт назначения» собрал в прокате более $ 300 млн
 
Кино В работе мультфильм по пьесе Антона Чехова «Чайка» в стилистике аниме
 
Кино Первый взгляд на Уильяма Гайла в экранизации видеоигры «Стрит Файтер» (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 
3Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА – 652: Конец неподъёмного сезона
 
1Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
3ЕВА – 651: Невоспитый герой
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru