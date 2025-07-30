Идут съёмки фантастического триллера «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких

Второй роман братьев Стругацких про Максима Каммерера экранизируют. После дилогии фильмов по книге «Обитаемый остров» выйдет сериал по роману «Жук в муравейнике». Проект в жанре фантастического триллера получил название «Полдень». Съёмки сериала стартовали на прошлой неделе, о чём появились новости на официальных страницах сервисов KION и Okko во «ВКонтакте».

KION описывает сюжет «Полдня»:

Действие сериала разворачивается в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и, узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы. Цитата из пресс-релиза

Снимает сериал режиссёр Клим Козинский («Первый номер»). Каммерера в адаптации играет Юрий Колокольников, Сикорски — Леонид Ярмольник, Абалкина — Максим Матвеев, Майю — Юлия Снигирь.

Каммерер является главным героем трёх книг Стругацких. Это романы «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» из цикла «Мир Полудня».