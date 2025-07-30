 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Экранизация мультфильма «Как приручить дракона 2» официально выходит в июне 2027 года Вне Marvel: Ванесса Кирби и Себастиан Стэн уедут изменять друг другу в Грецию Во вселенную «Джона Уика» вернётся Рина Саваяма, чтобы отомстить Донни Йену Слишком страшно: на главную женскую роль в дисишный ужастик «Глиноликий» собираются взять Наоми Аки Окончательно послан: сериал «Засланец из космоса» закрывается
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
515

Звезда «Пацанов» переключится на войну с пришельцами во втором сезоне «Задачи трёх тел»

Источник: Disney

Клаудия Думит — актриса из сериала «Пацаны», а Элли де Ланж станут важными сюжетными персонажами во втором сезоне сериала «Задача трёх тел». Да, создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс продолжают экранизировать научно-фантастический цикл Лю Цысиня.

Сюжет первоисточника рассказывает о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Тогда ещё молодая женщина в Китае 60-х годов приняла судьбоносное решение за весь людской род, последствия которого спустя многие годы отразились на нашем времени.

Когда непоколебимые законы физики по неизвестным причинам отказываются работать как надо, группа одарённых учёных и целеустремлённый детектив пытаются противостоять величайшей угрозе за всю историю человечества.

Во втором сезоне вторжение пришельцев неотвратимо приближается, и люди начинают готовиться как на Земле, так и за её пределами.

Думит сыграет капитана Ван Рийн, Ланж — Айлу.

Первый сезон три недели подряд занимал первую позицию по просмотрам в мировой десятке лучших стримингов Netflix.

Бениофф и Уайсс исполняют функции создателей, сценаристов и исполнительных продюсеров.

Теги
КастингЗадача трёх телДэвид БениоффД. Б. УайссNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4«Интервью с вампиром» становится «Вампиром Лестатом» в промо третьего сезона

Тоже интересно

1Геймплейный трейлер тактики Warhammer 40,000: Mechanicus II с новыми юнитами 8«Властелины вселенной» мощно звучат и говорят на многих языках в первом тизере 0КГ играет: Callisto Protocol: Final Transmission 5MARVEL Tokon: Fighting Souls — новый файтинг по комиксам Marvel 5Аниме «Призрак в доспехах» получило дату выхода в российский прокат

Далее на КГ

2
Atari покупает Thunderful Group за 4,5 млн евро
 6
Цифровой релиз не помешал ремейку «Как приручить дракона» собрать более $ 600 млн
 0
Манга «Импульс мира» ушла на перерыв
 3
Думу не выкрутится: анонс финала грандиозного ивента «Мир под властью Дума»
 10
Преображение Брэда Питта для съёмок у Дэвида Финчера в фильме «Приключения Клиффа Бута» (фото)
 1
Культовый мультсериал «Коты быстрого реагирования» вернётся в виде комикса
 10
«Счастливчик Гилмор 2» Адама Сэндлера поставил новый рекорд по просмотрам на Netflix
 0
В новом выпуске Ultimate Spider-Man три злодея Нью-Йорка начнут воевать друг с другом
 1
ЕВА-644: Прямая трансляция перенесена на среду
 9
Героический водила Мэттью Макконахи и огненный ад в трейлере фильма «Потерянный автобус»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Появился новый тизер игровой адаптации мультфильма Disney «Лило и Стич»
 
Кино Да не может быть! Генри Кавилл признался, что Warhammer 40.000 очень сложно экранизировать
 
Когда одного Дума недостаточно: встречайте версию из 2099 года в специальном ваншоте
 
Крушение космического зоопарка в новом трейлере сериала «Чужой: Земля»
 
Кино Второй погром откладывается: мультфильм про Черепашек-ниндзя перенесли на 2027 год
 
Game of Thrones: War for Westeros позволит изменить облик мира Джорджа Р.Р. Мартина
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Телеовощи – 610: Господин Чпок
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 683: «Супермен» Джеймса Ганна, «М3ГАН 2.0», питчинг в Фонде кино, ролики «Мортал Комбат 2»
 
3ЕВА – 643: Есть одна тян
 
2Телеовощи – 609: 40-мегатонный девственник
 
1Ноль кадров в секунду – 588: Протез протеза
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 682: Премьера «Супермена», «Мир Юрского периода: Возрождение», новый «Каратэ-пацан», «Бескрайний Запад»
 
2ЕВА – 642: Погребённые под аниме
 
1Телеовощи – 608: Жизнь на пике
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru