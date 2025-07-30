Звезда «Пацанов» переключится на войну с пришельцами во втором сезоне «Задачи трёх тел»

Клаудия Думит — актриса из сериала «Пацаны», а Элли де Ланж станут важными сюжетными персонажами во втором сезоне сериала «Задача трёх тел». Да, создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс продолжают экранизировать научно-фантастический цикл Лю Цысиня.

Сюжет первоисточника рассказывает о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Тогда ещё молодая женщина в Китае 60-х годов приняла судьбоносное решение за весь людской род, последствия которого спустя многие годы отразились на нашем времени.

Когда непоколебимые законы физики по неизвестным причинам отказываются работать как надо, группа одарённых учёных и целеустремлённый детектив пытаются противостоять величайшей угрозе за всю историю человечества.

Во втором сезоне вторжение пришельцев неотвратимо приближается, и люди начинают готовиться как на Земле, так и за её пределами.

Думит сыграет капитана Ван Рийн, Ланж — Айлу.

Первый сезон три недели подряд занимал первую позицию по просмотрам в мировой десятке лучших стримингов Netflix.

Бениофф и Уайсс исполняют функции создателей, сценаристов и исполнительных продюсеров.