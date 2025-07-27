«Интервью с вампиром» становится «Вампиром Лестатом» в промо третьего сезона

Бессмертная вселенная писательницы Энн Райс продолжает развиваться в третьем сезоне сериала «Интервью с вампиром», правда, теперь его следует называть «Вампир Лестат». Потому что персонаж Сэма Рида становится центральной фигурой сюжета. Да и повествование в формате интервью отправлено на покой.

Теперь зрителям покажут, как Лестат удобно устроился в современности, став рок-звездой и, разумеется, наслаждается всеми прелестями звёздного статуса. В представленном ролике просто рассказывают о съёмках концертной сцены и как Рид старался, готовясь к роли:

Премьера намечена на 2026 год.