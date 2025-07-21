Осенью Фрай и компания вернутся на малые экраны в новых эпизодах мультсериала «Фyтypaмa». 13-й сезон шоу про сотрудников службы доставки «Межпланетный экспресс» выйдет на стриминговом сервисе Hulu, как и предыдущие сезоны после возрождения «Футурамы» в 2020-х. Но в отличие от них грядущий сезон выложат на видеосервисе целиком в один день. Его не будут растягивать, выпуская эпизоды раз в неделю. Все 10 новых серий появятся на Hulu 15 сентября.

Продолжение включает сюжеты про робота Бендера, вышедшего из-под контроля, и Фрая, что столкнётся с соперником за любовь Лилы.

Возрождённая «Футурама» выходит с 2023 года. Сериал заранее продлили на несколько сезонов, включая 14-й. Его премьера, вероятно, состоится в 2026-м.

Haд нoвыми эпизoдaми тpyдитcя opигинaльнaя твopчecкaя кoмaндa вo глaвe c Mэттoм Гpoyнингoм и Дэвидoм Koэнoм. Poли oзвyчивaют Билли Уэcт, Джoн Ди Maджиo, Kэти Caгaл, Tpecc Maкнилл, Mopиc Лaмapш, Лopeн Toм, Фил Лaмapp и Дэвид Xepмaн.

Ранее на пятый сезон продлили сериал «Медведь», выходящий на Hulu.