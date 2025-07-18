 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Netflix наконец-то запустил в работу сериал по Assassin's Creed Вампирша Элизабет Олсен совратит Кристен Стюарт и Оскара Айзека в триллере режиссёра «Мэнди» Крысы, песок и большие черви — Oni Press поделилось страницами второго выпуска «Мышей-байкеров с Марса» Злой Джаред Лето сталкивает миры в трейлере экшена «Трон: Арес»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
183

Подтверждён пятый сезон брутальной супергероики «Неуязвимый» от автора «Ходячих мертвецов»

Источник: Prime Video

Прошлой весной стало известно, что анимационный сериал по комиксу «Неуязвимый» получит новые сезоны. Это выяснилось, когда компания Skybound Entertainment открыла сбор средств на создание видеоигры по «Неуязвимому». В описание проекта указали, что у мультсериала будут четвёртый и пятый сезоны, хотя на тот момент они ещё не были официально анонсированы. Информацию о продлении шоу быстро убрали, но на неё успели обратить внимание СМИ, а зрители сериала стали ждать официального анонса продолжений. И прошлым летом шоу действительно продлили на четвёртый сезон, а этим летом — на пятый.

Четвёртый выйдет в 2026 году. Дату премьеры пятого раскроют позднее.

Компания Skybound Entertainment основана Робертом Киркманом, сценаристом комиксов «Ходячие мертвецы» и «Неуязвимый». Киркман также является продюсером их экранизаций.

Брутальная супергероика «Неуязвимый» выходит на стриминговом сервисе Prime Video. По данным самого видеосервиса, завершившийся в марте третий сезон шоу стал самым просматриваемым сезоном среди всех анимационных сериалов Prime Video.

Ранее закончились съёмки игрового сериала про Зелёных фонарей, и в сети оказались фотографии со съёмок спецэпизода про Карателя. Эти проекты по комиксам тоже выйдут в следующем году.

Теги
НеуязвимыйPrime Video
Комментарии

Ещё на эту тему

11Люди, зомби и экшен в новом тизере третьего сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона» 9СМИ: съёмки сериала про Зелёных фонарей для HBO завершились

Тоже интересно

2Много космоса и приключений в трейлере восьмого сезона «Рика и Морти» 0Человек-тень будет готов погрузить вас в мир мистики и колдовства в очередном перезапуске от Valiant 7Четвёртый сезон сериала «Медведь» получил трейлер 15Возвращение в мир «Пацанов»: супергероическая школота и новый декан в тизере второго сезона «Поколение „Ви“» 0Могущественная стеснительная колдунья на секретном задании: второй трейлер комедийного фэнтези «Молчаливая ведьма»

Далее на КГ

0
Ремастер Stronghold: Crusader неплохо продается
 0
Ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» не соперник «Супермену» в прокате
 0
Пришло время появиться Абсолютному злу: анонсирован ваншот про объединение злодеев «Абсолютной» вселенной
 0
Analogue 3D, переосмысление Nintendo 64, снова перенесли
 1
Злодеи Человек-крот, Галактус и его вестница на новых кадрах фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
 0
КГ играет: Kena: Bridge of Spirits, часть 2
 0
Мировой тираж манги «Истребитель демонов» достиг 220 млн копий к премьере нового аниме
 1
Авторы Subnautica 2 подают в суд на издателя Krafton
 0
Roblox и Call of Duty решили начать уточнять возраст игроков
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 587: Утонувшие миллионы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Супермен» Джеймса Ганна будет почти самым коротким современным фильмом с участием Человека из стали
 
Кино Он не слился! Майкл Бэй потребовал прекратить распространение слухов о режиссуре Skibidi Toilet
 
Мультсериал «Уличные акулы» попал в сети комикса-перезапуска от IDW
 
Игры Xbox Games Showcase — смотрим и обсуждаем летние презентации 2025
 
Игры КГ играет: Karma: The Dark World, часть 2
 
Нуарный супергерой Николас Кейдж в тизере сериала «Человек-паук Нуар»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 682: Премьера «Супермена», «Мир Юрского периода: Возрождение», новый «Каратэ-пацан», «Бескрайний Запад»
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 608: Жизнь на пике
 
0Ноль кадров в секунду – 587: Утонувшие миллионы
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 681: «F1», «Главы государств», успех динозавров, новый «Бегущий человек», «Бессмертная гвардия 2»
 
7ЕВА – 641: Сиська утром, сиська вечером
 
1Телеовощи – 607: Не хотите ли ассимилироваться?
 
1Ноль кадров в секунду – 586: Неделя эпических закрытий
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 680: «Долина эха», «Финикийская схема», спасение «Блэйда», возвращение Пола Уокера, «Мальчики и девочки»
 
3ЕВА – 640: Поцеловать свинину
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru