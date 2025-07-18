Подтверждён пятый сезон брутальной супергероики «Неуязвимый» от автора «Ходячих мертвецов»

Прошлой весной стало известно, что анимационный сериал по комиксу «Неуязвимый» получит новые сезоны. Это выяснилось, когда компания Skybound Entertainment открыла сбор средств на создание видеоигры по «Неуязвимому». В описание проекта указали, что у мультсериала будут четвёртый и пятый сезоны, хотя на тот момент они ещё не были официально анонсированы. Информацию о продлении шоу быстро убрали, но на неё успели обратить внимание СМИ, а зрители сериала стали ждать официального анонса продолжений. И прошлым летом шоу действительно продлили на четвёртый сезон, а этим летом — на пятый.

Четвёртый выйдет в 2026 году. Дату премьеры пятого раскроют позднее.

Компания Skybound Entertainment основана Робертом Киркманом, сценаристом комиксов «Ходячие мертвецы» и «Неуязвимый». Киркман также является продюсером их экранизаций.

Брутальная супергероика «Неуязвимый» выходит на стриминговом сервисе Prime Video. По данным самого видеосервиса, завершившийся в марте третий сезон шоу стал самым просматриваемым сезоном среди всех анимационных сериалов Prime Video.

Ранее закончились съёмки игрового сериала про Зелёных фонарей, и в сети оказались фотографии со съёмок спецэпизода про Карателя. Эти проекты по комиксам тоже выйдут в следующем году.