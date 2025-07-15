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Смертельные гонки в постапокалипсисе: накачанный экшеном трейлер второго сезона «Скрежета металла»

Источник: Peacock

Через два года после дебюта «Скрежет металла» получит продолжение. 31 июля на стриминговом сервисе Peacock состоится премьера второго сезона брутальной экшен-комедии. И незадолго до этого сервис опубликовал трейлер нового сезона.

В продолжении главный герой Джoн Дoy, которого играет Энтони Маки, примет участие в смертельных гонках. Призом в этом опасных состязаниях станет исполнение любого желания победителя.

Шоу основано на серии видеоигр Twisted Metal — гонок на выживание в антураже сурового постапокалипсиса. Премьера первого сезона адаптации состоялась 27 июля 2023 года. Сезон растянулся на 10 эпизодов.

Ранее в сети разместили официальный тизер киберпанка «Нейромант» от Apple TV+. А ещё в ней оказались неофициальные фотографии со съёмок хоррора «Хрустальное озеро» — приквела к серии фильмов «Пятница, 13-е» от Peacock.

Теги
ВидеоСкрежет металлаЭкранизации игр
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