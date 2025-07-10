У «Игры в кальмара 3» есть новый рекорд и третье место в топе самых популярных неанглоязычных шоу Netflix

В списке самых популярных неанглоязычных сериалов Netflix произошла новая перестановка. Третий сезон «Игры в кальмара» поднялся с девятой на третью строчку в рейтинге. И теперь его опережают только предыдущие сезоны «Игры в кальмара». Параллельно с этим новинка поставила новый рекорд стримингового сервиса по количеству просмотров за первые 10 дней. За этот период финал шоу собрал ранее недостижимые 106,3 млн просмотров. Об этом сообщил сайт Variety.

Ставший последним третий сезон проекта появился на Netflix 27 июня. Сериал о людях, соревнующихся ради денег в смертельных играх, закончился шестью эпизодами. Тогда как в первой части было девять серий, а во второй — семь.

Ранее заключительная часть поставила новый рекорд для шоу Netflix по количеству просмотров за первые три дня. За это время третий сезон набрал 60,1 млн просмотров.

По данным разных источников, в декабре в Лос-Анджелесе начнётся производство американского спин-оффа «Игры в кальмара».