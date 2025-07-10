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СЕРИАЛЫ
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Сериальный долгострой Джей Джей Абрамса с Джошом Холлоуэем закрыт после первого сезона

Источник: HBO

Криминальный ретро-сериал «Дастер» отменён платформой HBO Max сразу после окончания первого сезона. Центральные роли в шоу от исполнительных продюсеров Джей Джей Абрамса и Латойи Морган исполняли Джош Холлоуэй и Рэйчел Хилсон.

Бесславный конец для сериала, который впервые анонсировали в 2020 году, когда компания Абрамса Bad Robot заключила контракт со студией Warner Bros. Пока что «Дастер» — единственный реальный итог этого сотрудничества. Все остальные сериальные проекты — «Тёмная Лига справедливости» и шоу по мотивам «Сияния» Стивена Кинга — остались в производственном аду.

Сейчас все представители HBO Max и Warner Bros. Television в восторженных словах отзываются о «Дастере». Даже непонятно, зачем прекращать настолько выдающуюся криминальную драму с потрясающими персонажами и уникальными актёрскими работами. Ну, видимо, о покойных принято говорить только хорошее.

Действие сюжета разворачивается в южных американских штатах в 70-х.

Холлоуэй играет циничного водителя, работающего на расширяющуюся криминальную империю, чья судьба совершает опасный поворот, когда его вербует в информаторы настойчивый агент ФБР (Хилсон), которая бесстрашно лезет в самое пекло, чтобы развалить преступный синдикат, руководствуясь ещё и личными причинами.

Теги
ДастерДжей Джей АбрамсДжош Холлоуэй
Комментарии (8)

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