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«Ходячие мертвецы» придут в Dead by Daylight

Поигравшись с убийцей из Five Nights at Freddy's, поклонники ассимитриченого сетевого хоррора Dead by Daylight получат большое прибавление к Выжившим. Новичками стали Рик Граймс и Мишонн из сериала «Ходячие мертвецы».

Эндрю Линкольн озвучит подарит голос своему персонажу голос, а вот Мишонн озвучит Кэтрин Джек, а не Данай Гурира. Оба получат по три уникальных перка. Кроме того Рик также заимеет платный и уникальный скин, превращающий его в Дэрила Диксона с голосом Нормана Ридуса .

Сейчас в игре начинается публичное тестирование героев, а 29 июля они станут доступны желающим.

Теги
ДатыВидеоХодячие мертвецыDead by DaylightBehaviour Interactive
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