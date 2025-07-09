«Ходячие мертвецы» придут в Dead by Daylight

Поигравшись с убийцей из Five Nights at Freddy's, поклонники ассимитриченого сетевого хоррора Dead by Daylight получат большое прибавление к Выжившим. Новичками стали Рик Граймс и Мишонн из сериала «Ходячие мертвецы».

Эндрю Линкольн озвучит подарит голос своему персонажу голос, а вот Мишонн озвучит Кэтрин Джек, а не Данай Гурира. Оба получат по три уникальных перка. Кроме того Рик также заимеет платный и уникальный скин, превращающий его в Дэрила Диксона с голосом Нормана Ридуса .

Сейчас в игре начинается публичное тестирование героев, а 29 июля они станут доступны желающим.