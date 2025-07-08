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Слишком быстрые лошади: шпионский сериал Гари Олдмана уже продлён на седьмой сезон

Источник: Apple TV+

Платформа Apple TV+ продлевает шпионский сериал «Медленные лошади» быстрее, чем успевают выходить новые сезоны. На горизонте маячит премьера только пятого сезона, которая состоится на потоковом сервисе 24 сентября, а стриминг уже даёт добро на производство седьмого. Возможно, к релизу нового сезона команда уже сняла следующий, и тогда нечего им сидеть без дела — путь работает дальше.

Мик Геррон — автор серии романов, в которых впервые появилась группа проштрафившихся агентов британской разведки, написал достаточное количество книг, чтобы Apple TV+ и дальше продлевала шоу.

Говорят, для седьмого сезона используют роман 2022 года Bad Actors. Разумеется, центральные персонажи, включая Джексона Лэма в исполнении Гэри Олдмана, опять окажутся в самой гуще политических интриг, где хорошим парням приходится особенно нелегко.

Предположительно, седьмой сезон «Медленных лошадей» выйдет в 2027 году. Раз уж создателям так прекрасно удаётся выбранный темп — выдавать по 6 эпизодов каждый год, то вряд ли в этом плане график работ серьёзно поменяется.

Теги
Медленные лошадиApple TV+Гари Олдман
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