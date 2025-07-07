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СЕРИАЛЫ
301

Новые сериалы недели: воскрешение «Декстера» и ещё один триллер по Кингу

Источник: Paramount+

Среда, 9 июля

 
Премьера+
Prime Video
Баллард Ballard

В ролях Мэгги Кью, Кортни Тейлор, Джон Кэрролл Линч, Michael Mosley, Титус Уэлливер, Rebecca Field

Детектив полиции Лос-Анджелеса Рене Баллард возглавляет недавно сформированное подразделение по расследованию нераскрытых дел. Недоукомплектованное подразделение, состоящее в основном из добровольцев, занимается раскрытием убийств, совершённых десятилетия назад. Когда Баллард возобновляет старые расследования, она замечает случаи коррупции и укрывательства внутри полицейского департамента.

Спин-офф сериала «Босш» с Мегги Кью в главной роли и заскочившим на огонёк Титусом Уэлливером. Полицейский процедурал от Amazon, надо полагать, для ценителей жанра.

Видео

Четверг, 10 июля

 
Сезон17
FXX
В Филадельфии всегда солнечно It’s Always Sunny in Philadelphia

комедия

В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис

Создатель Роб Макэлхенни

Ситком о пятерых товарищах, которые держат ирландский бар в не шибко благополучном районе Филадельфии. Да и сами герои под стать району, они погрязли в неудачах, вечно ссорятся и врут, попадая из-за этого в нелепые и смешные ситуации. Множество сюжетов основано на конфликтах, возникающих из-за их постоянного желания что-то друг другу доказать.

«Филадельфия» будет жить вечно! Особенно теперь, когда Роба Макэлхенни не отвлекают никакие квесты. Вся шайка в сборе, а значит нас ждёт ещё один сумасшедший сезон «В Филадельфии всегда солнечно». Уже 17-й.

Видео

 
Сезон27
Comedy Central
Южный Парк South Park

мультфильм, комедия

В ролях Трей Паркер, Мэтт Стоун, Мона Маршалл, Эйприл Стюарт, Айзек Хейз, Элиза Шнайдер

Создатель Мэтт Стоун, Трей Паркер

Основу сюжета составляют приключения четырёх мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Южный Парк (Саус Парк), штат Колорадо. Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество убеждений и табу посредством пародии и чёрного юмора.

Ещё один супердолгожитель, анимационная комедия «Южный парк», возвращается с 27-м по счёту сезоном.

Видео

Пятница, 11 июля

 
Сезон3
Apple TV+
Основание Foundation

фантастика

В ролях Ли Пейс, Джаред Харрис, Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон

Создатель Дэвид С. Гойер

Это масштабная история о великой Галактической Империи — её расцвете, неизбежном закате и последующем возрождении. Несколько изгнанников оправляются в грандиозное путешествие, чтобы спасти человечество и возродить цивилизацию на обломках рушащейся Галактической Империи.

Новый сезон обещает объединить Основание и Империю перед лицом общего врага. К своим ролям вернутся Ли Пейс, Джаред Харрис, Кассиан Билтон, Терренс Манн, Лаура Бирн и Роуэна Кинг.

Видео, Сайт

 
Конец сезона1
Apple TV+
Киллербот Murderbot

боевик, драма, Science Fiction

В ролях Alexander Skarsgård, Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones

Киллербот Александр Скарсгард наконец-то перестанет причинять людям добро. Надеемся, что ненадолго — Apple хоть и не объявил о продлении сериала, сделать это обязан. 96% одобрения от критиков на дороге не валяются.

Видео

 
Конец сезона2
Peackok
Покерфейс Poker Face

детектив, драма

В ролях Наташа Лионн, Эдриан Броуди, Рон Перлман, Колтон Райан, Меган Сури, Брэндон Майкл Холл

Создатель Райан Джонсон

Во втором сезоне «Покерфейса» успели засветиться Синтия Эриво, Кэти Холмс, Джанкарло Эспозито, Саймон Хелберг, Кумэйл Нанджиани, Джон Чо, Мелани Лински, Кори Хокинс, Джастин Теру, Аквафина, Б. Дж. Новак, Джеральдин Вишванатан и Алия Шокат. Новостей о продолжении пока не было, но ставки Peacock на сериал Райана Джонсона явно высоки.

Видео

Воскресенье, 13 июля

 
Премьера+
Paramount+ with Showtime
Декстер: Воскрешение Dexter: Resurrection

В ролях Майкл С. Холл

Декстер Морган выходит из 10-недельной комы и отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего сына Харрисона и сделать всё правильно. Но когда Энджел Батиста из полиции Майами приезжает к нему с вопросами, Декстер понимает, что прошлое настигает его слишком быстро.

Декстер мёртв? Декстер жив! Спокойно умереть в наше время — слишком большая роскошь для таких хитовых сериалов. Майкл С. Холл вернётся к роли Декстера, а тот — к своим любимым кровавым делишкам. Актёрский состав, мягко говоря, мощный — вместе с Холлом тут Питер Динклэйдж, Ума Турман, Кристер Риттер, Нил Патрик Харрис и Давид Дастмалчян. У зрителя нет шансов пройти мимо.

Видео

 
Премьера+
MGM+
Институт The Institute

триллер, фантастика

В ролях Бен Барнс, Мари-Луис Паркер, Simone Miller, Jason Diaz

12-летнего гения Люка Эллиса похищают, и он приходит в себя в таинственном учреждении, где держат других детей с необычными способностями. Люк узнаёт, что все они оказались здесь не по своей воле. В это время в соседнем городке бывший полицейский Тим Джеймисон пытается начать новую жизнь. Но вскоре его с Люком пути пересекаются.

Институт интересует только сверхъестественный дар детей, а на доброту и ум Люка здесь никто не обращает внимания. Однако именно эти качества помогут ему бороться за свободу.

Создатели «Извне» и «Мистера Мерседеса» представляют новый сериал по Стивену Кингу. Сам Кинг также значится в исполнительных продюсерах. В главных ролях — Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер и Джо Фриман.

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