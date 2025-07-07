Новые сериалы недели: воскрешение «Декстера» и ещё один триллер по Кингу

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Детектив полиции Лос-Анджелеса Рене Баллард возглавляет недавно сформированное подразделение по расследованию нераскрытых дел. Недоукомплектованное подразделение, состоящее в основном из добровольцев, занимается раскрытием убийств, совершённых десятилетия назад. Когда Баллард возобновляет старые расследования, она замечает случаи коррупции и укрывательства внутри полицейского департамента.

Спин-офф сериала «Босш» с Мегги Кью в главной роли и заскочившим на огонёк Титусом Уэлливером. Полицейский процедурал от Amazon, надо полагать, для ценителей жанра.