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Мультивселенский апокалипсис: спин-офф «Теории большого взрыва» получил зелёный свет и краткий синопсис

Источник: Warner Bros. Television

Популярный комедийный сериал «Теория большого взрыва» закончися двенадцатым сезоном в мае 2019 года, став самым длинным ситкомом в истории телевидения. Однако с тех пор влияние «Теории» не то, чтобы ослабло. Сериал успел породить начавший выходить ещё параллельно с ним спин-офф «Детство Шелдона», от которого, в свою очередь, отпочковался спин-офф спин-оффа «Первый брак Джорджи и Мэнди». Но настоящим гикам этого мало, так что очередное ответвление, о котором мы писали ранее наконец-то получило зелёный свет от сервиса HBO Max, а заодно обзавелось кратким синопсисом.

Итак, сериал с говорящим названием «Стюарт не сумел спасти вселенную» расскажет о продавце комиксов Стюарте Блуме, который должен восстановить реальность, после того, как он сломал устройство, построенное Шелдоном и Леонардом. Этот трагический инцидент вызывает Армагеддон в мультивселенной. Попытки всё исправить обернутся встречами с альтернативными версиями персонажей, знакомых по оригинальному сериалу «Теория большого взрыва». Логика подсказывает, что с таким названием успехов главному герою не видать — по крайней мере, не в первом сезоне.

Кевин Сассман вернётся к роли Стюарта Блума. Компанию ему составят коллеги по «Теории» Лорен Лапкус (Денис, девушка Стюарта), Джон Росс Боуи (Барри Крипке) и Брайан Посен (геолог Берт). Впрочем, с таким синопсисом логично ожидать, что и другие актёры появятся в знакомых амплуа.

Шоуранненами грядущего ситкома выступают создатели оригинального сериала Чак Лорри и Билл Прэди. Компанию им составит сценарист Зак Пенн, приложивший руку к таким постмодернистским кинофильмам, как «Последний киногерой», «Первому игроку приготовиться» и «Главный герой».

Теги
Теория большого взрываДетство ШелдонаПервый брак Джорджи и Мэнди
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