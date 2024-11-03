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Спин-офф «Теории Большого Взрыва» и «Детства Шелдона» получит продолжение

Источник: CBS

Фанаты «Теории большого взрыва», ликуйте! CBS объявил о продлении сезона «Первого брака Джорджи и Мэнди» до 22 эпизодов.

Телеканал заказал девять новых серий ситкома, который рассказывает о старшем брате Шелдона Джорджи (Монтана Джордан) и его жене Мэнди (Эмили Осмент). Герои сталкиваются с проблемами взрослой жизни, воспитания детей и брака.

«Первый брак Джорджи и Мэнди» — третий проект вселенной «Теория большого взрыва», действие которого разворачивается между оригиналом и приквелом «Детство Шелдона». Как и в прошлых проектах, исполнительными продюсерами сериала выступили Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холлэнд.

«Первый брак Джорджи и Мэнди» успешно стартовал на CBS. Аудитория первых двух эпизодов составила в среднем около 6,5 млн зрителей в первый день. Это второй показатель среди всех новых сериалов CBS этой осени. По другим данным, дебютная серия за семь дней набрала 10,6 млн просмотров на всех платформах, опередив премьеру финального сезона «Детства Шелдона» в феврале.

Теги
Первый брак Джорджи и Мэнди
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