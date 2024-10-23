Спин-офф «Детство Шелдона» показал новые кадры со старыми героями

Спин-офф «Детства Шелдона» под названием «Первый брак Джорджи и Мэнди» хоть и вывел на первый план Джорджи и его новую семью, но и старых героев на всякий случай в сериал подтянул. Так, на День благодарения на огонёк к Куперам-Макалистерам заглянут Мисси (Реган Реворд) и бабуленька (Энни Потс) со своим мужчиной (Крэйг Т. Нельсон)

Надо сказать, это будет не первое появление героев в новом сериале. Бабуля вместе с Мэри (Зои Перри) засветились в первом же эпизоде спин-оффа, вышедшем 17 октября. А во второй серии состоится «дебют» Мисси.

Судя по всему, все они будут частыми гостями у «Джорджи и Мэнди». Все, кроме Шелдона, разумеется — тот сейчас в Калифорнии, поэтому для его возвращения нужен более серьёзный повод. Однако продюсер сериала Стив Холланд не исключает, что они придумают подходящую историю.