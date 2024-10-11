Новый спин-офф «Теории большого взрыва» вернёт героев оригинального сериала

Вселенная «Теории большого взрыва» продолжает разрастаться, и конца этому не видно. Вслед за спин-оффом «Детство Шелдона» и его спин-оффом «Первый брак Джорджи и Мэнди» в работу запущен ещё один, третий по счёту спин-офф, который (о чудо!) вернёт на экраны героев оригинального сериала.

Разумеется, речь не про Шелдона, Леонарда, Раджа, Говарда, Пенни и даже не про Эми Фару Фаулер. Пока что безымянный проект потокового сервиса Max соберёт вместе едва ли не всех комединых сайдкиков «Теории большого взрыва» — не нуждающегося в представлении владельца магазина комиксов Стюарта (Кевин Сассмэн), его девушку Денис (Лорен Лапкус) и геолога Берта (Брайан Посен). Наверняка, найдутся и другие достойные третьеплановые персонажи, но центральная троица уже определена.

Вытащат ли эти трое на себе целый сериал — вопрос, ответ на который студии ещё придётся найти. Пока спин-оффу официально не дан зелёный свет, но создатель оригинала Чак Лорри уже приступил к работе.

Впрочем, чуть раньше Кунал Найяр публиковал двусмысленные послания в соцсетях, намекая на возможное возвращение своего героя. Так что не исключены и действительно крупные камео.