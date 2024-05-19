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Отец Шелдона вернулся в совершенно новом качестве в финале «Детства Шелдона» (фото)

Источник: CBS

Хоть у создателей «Детства Шелдона» и хватило яиц похоронить Джорджа Купера в финале сериала, они всё же сочли своим долгом сделать эпизод более комическим. Отец Шелдона появился на собственных похоронах в роли Джорджины Купер, женской «версии» персонажа.

Невероятное перевоплощение Лэнса Барбера запечатлено на фото:

Промо-арт сериала «Детство Шелдона» Промо-арт сериала «Детство Шелдона» Промо-арт сериала «Детство Шелдона»

Сам актёр давно успел попрощаться с сериалом, ставшим за семь лет в эфире одним из главных хитов канала. Но некоторые звёзды сериала вернутся в новом спин-оффе «Теории большого взрыва» о семейной жизни старшего брата Шелдона Джорджи Купера (Монтана Джордан).

Теги
Детство Шелдона
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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