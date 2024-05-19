Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 мая

Саурон явился! «Властелин колец. Кольца власти» показал тизер второго сезона. Новые эпизоды начнут показывать в конце лета.

Тизер «Властелина колец. Колец власти» безжалостно заминусили на YouTube. Этот парик войдёт в историю...

«Мистер и миссис Смит» вернутся на второй сезон, но есть нюанс. Продолжение обойдётся без Дональда Гловера и Майи Эрскин.

Новая Лара Крофт от создательницы «Дряни» официально в работе. По крайней мере, должно быть весело.

Ведьмак Лиам Хемсворт дерётся с Вильгефорцем на закадровых фото четвёртого сезона. Пересъёмками запахло.

«Мне его жаль» — Фрейя Аллан высказалась о новом Ведьмаке Лиаме Хемсворте. Не лучшая ситуация, чтобы получить роль.

«Пацаны» продлены на пятый сезон. Кимико подтвердила важный анонс.