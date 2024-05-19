Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 мая

Саурон явился! «Властелин колец. Кольца власти» показал тизер второго сезона. Новые эпизоды начнут показывать в конце лета.
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