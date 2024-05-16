 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Экшен Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом и Ребеккой Фергюсон завершит летний киносезон 2025 года Таргариены против Таргариенов на постерах второго сезона «Дома Дракона» Первый взгляд на «Сумерки богов» Зака Снайдера «Дюна 3» Дени Вильнёва официально в работе Джерард Батлер предотвратит падение Эмпайр-стейт-билдинг в комедийном экшене
• • •
 
7
СЕРИАЛЫ
1 423

Ведьмак Лиам Хемсворт дерётся с Вильгефорцем на закадровых фото четвёртого сезона

Источник: Netflix

Свершилось. Папарацци Splash News удосужились запечатлеть нового Ведьмака. В сети появились первые фото на съёмочной локации четвёртого сезона фэнтези «Ведьмак» с Лиамом Хемсвортом в образе Геральта из Ривии. Издалека не грех и спутать с прежним.

Судя по тому, что в кадре также присутствует Вильгефорц со своим могучим посохом, Лорен Шмидт Хиссрич решили отснять альтернативную версию боя, состоявшегося в третьем сезоне. Возможно, для травмирующих флэшбеков знатно изменившегося в лице главного героя.

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»
Теги
Ведьмак
Комментарии (7)

Ещё на эту тему

15Первый взгляд на Ведьмака за кадром четвёртого сезона тёмного фэнтези (фото) 7Спин-офф «Ведьмака» о «Крысах» зарезали 16«Ведьмак» с Лиамом Хемсвортом завершится пятым сезоном (видео)

Тоже интересно

2«Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом вдохновлён кунг-фу, видеоиграми, мангой, аниме и мультиками 13Песни, пляски и драконьи яйца в свежем трейлере «Летучего корабля» 4Осторожно! Райан Гослинг выполняет смертельный номер в свежем трейлере «Каскадёров» 0Неделя игр на КГ — главные новости 4–10 марта 2Шальная «Герцогиня»: первые кадры из нового фильма режиссёра Нила Маршалла

Далее на КГ

7
На «Вышку 2» полезут режиссёры «Пилы 8» и «Воинов света»
 6
Китайские зрители с удовольствием посмотрят на «Падение империи» в кино
 12
Стриминг Netflix разрешил снимать триллер про ракетный удар по Америке
 1
Ноль кадров в секунду. Выпуск 526: Кнут и гильотина
 0
«Однажды я стану величайшим алхимиком?» — тизер исекая о приключениях алхимика, который стал сильнейшим, хотя и не хотел этого
 3
Аниме по «Терминатору» расскажет про новых героев, дебютирует на Netflix 29 августа и будет состоять из восьми серий
 2
Кэмерон Диас и Джейми Фокс занимаются шпионскими штучками на первых кадра фильма «Снова в деле»
 9
Съёмки спин-оффа «Джона Уика 4» про слепого киллера Донни Йена начнутся в 2025 году
 26
«Живая сталь» по-нашему — свежие кадры из богатырской фантастики «Стальное сердце»
 26
Тизер «Властелина колец. Колец власти» безжалостно заминусили на YouTube
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: Ace Combat 3: Electrosphere и Death's Gambit: Afterlife
 
«Кибердеревня» вернётся со вторым сезоном
 
Комикс Batman: Gargoyle of Gotham получил специальную обложку от участника Gorillaz
 
Аниме «Эльф не может похудеть» — трейлер аниме-экранизации манги про эльфийку, подсевшую на фастфуд
 
Кино «Чужой: Ромул» постарается взять лучшее у «Чужого» и «Чужих»
 
Появились первые страницы нового совместного комикса Росомахи и Дэдпула
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 548: Модный приговор
 
1Ноль кадров в секунду – 526: Кнут и гильотина
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 619: «Годзилла: Минус один», «Судная ночь в Аркадии», месяц без пираток, бутылка Дуэйна Джонсона
 
3ЕВА – 580: Росиу был (не) прав
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 121: Интервью об игре Lessaria
 
 
0Телеовощи – 547: Кринж для всех возрастов
 
0Ноль кадров в секунду – 525: Устаревающие новости
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 618: «Блиндаж», «Манкимэн», настоящий лицехват, зомби в Средневековье, «Артур, ты король»
 
9Ноль кадров в секунду – 524: Цифровой отсос
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru