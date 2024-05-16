Ведьмак Лиам Хемсворт дерётся с Вильгефорцем на закадровых фото четвёртого сезона

Свершилось. Папарацци Splash News удосужились запечатлеть нового Ведьмака. В сети появились первые фото на съёмочной локации четвёртого сезона фэнтези «Ведьмак» с Лиамом Хемсвортом в образе Геральта из Ривии. Издалека не грех и спутать с прежним.

Судя по тому, что в кадре также присутствует Вильгефорц со своим могучим посохом, Лорен Шмидт Хиссрич решили отснять альтернативную версию боя, состоявшегося в третьем сезоне. Возможно, для травмирующих флэшбеков знатно изменившегося в лице главного героя.